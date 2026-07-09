Samsung'un Aşırı Ucuz Tabletlerine Android 17 Güncellemesi Geliyor!

Samsung, çok yakında Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini kullanıcıların beğenisine sunacak. One UI 8.5'e göre daha büyük yeniliklerle gelmesi beklenen yeni sürüm şu anda Samsung tarafından genel beta ve dahili olmak üzere iki farklı şekilde test ediliyor. Son bilgiler iki model için daha testlerin başladığı şeklinde. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Testleri Hangi Samsung Modelleri İçin Başladı?

Güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce Samsung'un sunucularında Galaxy Tab S10 Lite ve Galaxy Tab A11 için hazırlanan One UI 9 test yazılım sürümlerini tespit etti. Bu gelişme şirketin söz konusu tabletlerde yeni sürümü test etmeye başladığı şeklinde yorumlanabilir.

Maalesef bu Galaxy S26 serisi için yayınlanan beta güncellemeleri gibi değil. Yani kullanıcıların şu an indirip yükleyebileceği bir sürüm söz konusu değil. Bunu biraz daha açarsak şirket sürümü Galaxy Tab S10 Lite ve Galaxy Tab A11'de yalnızca dahili olarak test ediyor.

Galaxy Tab S10 Lite ve Tab A11 İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Gelecek mi?

Samsung, Android güncellemelerinde beta sürecini çok fazla modelle yürütmekten ziyade genellikle yeni çıkan amiral gemisi modelleriyle gerçekleştiriyor. Yani beta süreci şu anda sadece Galaxy S26 serisiyle sınırlı. Hatta iddialara göre marka önümüzdeki günlerde söz konusu telefonlar için dördüncü One UI 9 beta sürümünü de yayınlayacak.

Bu nedenle Galaxy Tab S10 Lite ve Tab A11 için bir beta güncellemesinin gelmesi pek de mümkün değil diyebiliriz. Buradaki tahmini senaryo şirketin bir süre daha dahili testlerine devam etmesi ve zamanı geldiğinde doğrudan kararlı sürümü yayınlaması olacak gibi görünüyor. Kısacası tabletlerin direkt olarak kararlı güncellemeyi alması bekleniyor.

Galaxy Tab S10 Lite ve Tab A11 Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

Samsung, 22 Temmuz'da yeni bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceğini duyurdu. Marka bu lansmanda Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 ve Z Fold 8 Ultra'yı tanıtacak. Bu kapsamda şirketin yeni katlanabilir telefonlarının kutudan çıkar çıkmaz One UI 9'u çalıştıracağı iddia ediliyor.

Şirketin uyumlu modelleri için dağıtım çalışmalarına 22 Temmuz'daki etkinlikten sonra başlaması bekleniyor. İlk başta Galaxy S26 serisi gibi üst seviye modellerin yeni sürüme geçmesi söz konusu. Sonrasında sıra giriş ve orta segmente gelecek diyebiliriz. Galaxy Tab S10 Lite ve Tab A11 ise muhtemelen ağustos ayının ortalarına doğru güncelleme alabilir.

Editörün Yorumu

Samsung'un geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu One UI 8.5 güncellemesi açıkçası çok fazla ilgimi çekemedi. Bu nedenle One UI 9'a dair beklentilerim bir hayli fazla. Bununla birlikte şirketin bir önceki sürümdeki gibi dağıtım çalışmalarını hızlı bir şekilde bitireceğini düşünüyorum. Umarım yeni sürüm bizi hayal kırıklığına uğratmaz.