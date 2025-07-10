Cumhurbaşkanına Küfür Eden Grok'u Kullanmak İçin Binlerce Lira Ödeyeceğiz

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, son amiral gemisi "Grok 4 Heavy" modelini resmen tanıttı. Şimdiye kadar servis edilenden çok daha farklı ve pahalı olan Grok 4 için özel bir abonelik paketi bile hazırlandı. Grok 4'ü kullanabilmek için SuperGrok Heavy adlı pakete sahip olmanız gerekiyor. Bu paketin bedeli ise 300 dolar, yani 12 bin TL civarı.

Musk'ın satın aldığı sosyal ağ X ile entegre çalışan yapay zekâ botu şimdiye kadar görsel analiz yapıp çeşitli sorulara yanıt veriyordu. Hatta popüler bir tweet'in altındaki yorumlarda "Grok bu doğru mu?", "Grok olay ne?" gibi sorular görmüşsünüzdür. Şimdi hem sorulara yanıt verecek, hem de ChatGPT gibi rakiplerini geride bırakacak diğer özellikleriyle dikkat çekecek.

Peki Grok 4 nasıl özelliklere sahip de bu kadar pahalıya satılıyor? İşte Grok 4 Heavy modeline dair tüm bilinenler.

Grok 4 Heavy Doktora Düzeyinde Cevap Veriyor

Elon Musk tanıtım için bir canlı yayına katıldı ve Grok 4 ile ilgili bilgi verdi. Tanıtımda modelin oldukça iddialı vurgulayan ünlü milyarder, Grok 4'ün akademik sorulardaki performansının üstün olduğuna da dikkat çekti. Söylediğine göre Grok 4, akademik sorularda tüm alanlarda doktora seviyesinden üstün performans sergiliyor. Hatta Musk, esprili bir şekilde şöyle dedi:

Henüz yeni bir fizik yasası icat etmedi ama yakında onu da yapar.

xAI verileri, Grok 4'ün, Humanity's Last Exam gibi zorlu testlerde önde gelen rakiplerini geride bıraktığını gösteriyor. Puanlama tablosuna göre bu sınavda;

Grok %25,4 puan ,

, Google Gemini 2.5 Pro %21,6 puan ,

, OpenAI o3 ise %21 puan aldı.

Raporlar, modelin içindeki "Deep Research" gibi araçlar kullanıldığında Grok 4'ün başarı oranının %44,4 seviyesine kadar yükseldiğini gösteriyor.

Grok Cumhurbaşkanına Küfür Etti

X kullanıcıları son zamanlarda yapay zekâ aracını farklı emeller için kullanıyor. Örneğin bir kişiliğe bürünmesini istiyor ve bot da o şekilde konuşmaya başlıyor. Normalde etkileşim almak ve komik içerikler üretme amacıyla kullanılıyor olsa bile Grok'un da çizgiyi aştığı dönemler oluyor. Örneğin son olayda Grok'a siyasi olaylarla ilgili taraf tutması söylendi ve bot bu işlemi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu sayısız bir isim listesi, Grok'un küfürlerine maruz kaldı.

Elon Musk, botun uygunsuz içerikler üretmeye başladığının farkında olduklarını ve düzeltmek için çalıştıklarını bildirmişti. Öte yandan Türkiye'de Grok için erişim engeli uygulanmadı ama top son anda kaleden döndü diyebiliriz.