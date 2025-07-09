Milyonlarca Kişi Bu Eklentileri İndirdi: Chrome'da Varsa Derhal Silin

Google Chrome internet tarayıcısı için sayısız eklenti yazıldı. Bazıları tamamen işlevsel görünmesine rağmen arkaplanda casusluk yapan zararlı yazılımlar. Siber güvenlik firması Koi Security tarafından ortaya çıkarılan verilere göre toplamda 1.7 milyondan fazla kişinin Chrome tarayıcısı için indirdiği uygulamalar aslında web geçmişini izleyip verileri uzak sunucularda depoluyor.

Bu web eklentilerini sizler de bilgisayarınıza indirmiş olabilirsiniz. Çünkü çoğu aslında günlük işleri kolaylaştıran eklentiler ve işlerinizi çok kısa sürede halletmenizi sağlıyor gibi görünüyorlar.

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Chrome VPN Eklentileri Tehlike Saçıyor

Chrome tarayıcınızda yüklüyse derhal silmeniz gereken zararlı eklentiler:

Emoji keyboard online — copy&paste your emoji

Video Speed Controller — Video manager

Color Picker, Eyedropper — Geco colorpick

Dark Theme — Dark Reader for Chrome

Volume Max — Ultimate Sound Booster

Unlock Discord — VPN Proxy to Unblock Discord Anywhere

Unblock TikTok — Seamless Access with One-Click Proxy

Unlock TikTok

Unlock YouTube VPN

Free Weather Forecast

Weather

Virüslü Chrome Eklentileri "Doğrulandı" Rozetine Sahip

VPN temalı, özellikle Türkiye'de halen yasaklı olan popüler sosyal ağ Discord'un kilidini açtığını iddia eden bazı eklentiler, mağazadan bir uygulama indirirken güvenlik teyidi yapmayan kullanıcılar için tehlike saçıyor. Üstelik listede yer alan pek çok uzantı, Chrome eklenti mağazasında doğrulanmış rozete sahip. Peki zararlı yazılımlar neden engellenmedi?

Google Chrome'daki eklenti akışı tamamen otomatik olarak çalışıyor. Eklenti geliştiricileri, yazılımların ilk versiyonunu temiz bir şekilde yükleyip güvenlik sisteminden geçiyor. Bir kez bariyeri kaldırdıktan sonra gerisi çok kolay. Gizli güncellemelerle uzantıları zararlı hale getiriyorlar. İlk başta doğrulanmış oldukları için Chrome veya kurbanlar tarafından fark edilmiyorlar.

Google şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ama geçmişte toplu olarak geliştirici hesaplarını yasaklayıp mağazada geniş çaplı temizlik yaptıkları olmuştu. Listedeki bazı uygulamaların mağaza sayfasına ulaşılamadığı görülüyor. Yani Google arka planda temizliğe başlamış gibi duruyor. Yine de kullanıcılar olarak bu uygulamaları derhal silmek ve tarayıcı geçmişlerini ve çerez verilerini temizlemek size kalıyor.