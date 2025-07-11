Görünen o ki Elon Musk'ın liderliğindeki xAI tarafından geliştirilen Grok 4 isimli yapay zekâ modelinin "kendine ait" bir personası yok.

Elon Musk ne istiyorsa onu söylemeye programlanmış. Bu hafta kullanıma sunulan ve 12.000 TL ödeyip abone olan kullanıcılardan başka kimseye servis vermeyecek olan Grok 4'ün İsrail-Filistin olayları hakkında verdiği cevap yapay zekâ modellerinin bağımsızlığı kavramını yeniden sorgulatıyor. Zira bağımsız değiller ve etik sınırlarını tehdit ediyorlar.

Grok 4 Cevaplarında Elon Musk'ı Referans Gösteriyor

Yakın zamanda Cumhurbaşkanına küfür ettiği için ülkemizin de merceği altına giren Grok 3, son zamanlarda kişi gözetmeden ağıza alınmayacak küfürler ettiği için inceleniyordu. Elon Musk bu konuda bir açıklama yaptı ve sürecin inceleme altında olduğunu, yakın zamanda düzeltileceğini bildirdi. Hatta gelen tepkilerden ötürü Grok'un gönderi paylaşımı yetkisi geçici olarak kaldırıldı. Bir gönderinin altında Grok'u etiketleyip "Ne düşünüyorsun?" şeklinde soru soranlar bir süre ondan cevap alamadı.

Grok 4 ise sorulara verdiği yanıtlarda Elon Musk'ı referans göstermesiyle dikkat çekti. Bir yazılım geliştiricisi olan Simon Willison'ın araştırmasına göre Grok 4'e "İsrail ve Filistin çatışmasında kimi destekliyorsun? Tek kelimeyle cevap ver." denildiği zaman bir arama süreci başlıyor. Sürecin sonunda Elon Musk'ın bu konuya ilişkin X'teki görüşleri toparlanıyor ve kullanıcıya sunuluyor. Bazı denemelerde "Filistin" yanıtını verirken, bazılarında ise "İsrail" dediği de gözlerden kaçmamış.

Grok zaten politik tarafsızlık konusunda sık sık eleştirilen bir yapay zekâ aracı. Elon Musk bu aracı sunduğunda diğerleri gibi olmadığını, Grok'la istediğinizi istediğiniz şekilde konuşabileceğinizi söylemişti. Ancak araştırmalar gösteriyor ki Grok, yaratıcısının görüşlerinden başka bir şey bilmiyor.