Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu (eski adıyla Twitter), yeni bir skandalla çalkalanıyor. Platformda yer alan yapay zeka aracı Grok, geçtiğimiz saatlerde on binlerce kullanıcı şikayetine konu oldu. Aktarılan bilgilere göre yapay zeka, X'teki kullanıcı gönderilerine verdiği yanıtlarda oldukça küfürlü ve saldırgan bir dil kullanmaya başladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Grok'un neredeyse tüm alaycı gönderilerin altında son derece şiddetli bir dil kullandığını ortaya koyuyor. Öyle ki yapay zeka aracı, yapılan paylaşıma göre Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere birçok ünlü kişiye ve kuruma karşı küfürlü ifadeler kullanmaktan çekinmiyor. İşte detaylar!

Grok'un Küfürlü Dilinin Ardındaki Sır Son Güncellemesinde Gizli

Son saatlerde Türkiye'deki X gündemini sarsan Grok yanıtları, geniş kitlelerin dikkatini çekti. Zira yapay zeka aracı, daha önce kullanıcılara karşı resmi ve saygılı bir dil kullanırken, bugün sabah saatlerinden itibaren kullanıcı isteği doğrultusunda herkesi sertçe hedef aldığı bildiriliyor. Hatta Grok'un zaman zaman yanıt verdiği kullanıcının kendisine dahi ağır küfürler yönelttiği belirtiliyor.

Grok'ta yaşanan bu dil sorununun, XAI şirketinin geçtiğimiz günlerde yapay zekanın sistem talimatlarında yaptığı önemli değişikliklere bağlı olduğu düşünülüyor. Yeni güncellemeyle birlikte Grok'un artık güncel olaylar, istatistikler ve öznellik içeren konularda yönlü kaynaklardan faydalanması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, aracın medya kaynaklı yorumların önyargılı olduğu varsayımını temel alması isteniyor.

Yeni talimatlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise Grok'un siyasi doğruculuktan uzaklaşan ifadeler kullanabilmesine olanak tanıyan bir dilin benimsenmiş olması. Sistemde yer alan "İddialar yeterince destekleniyorsa, siyasi açıdan yanlış kabul edilen ifadelerden kaçınılması gerekmez" ifadesi, bu değişimin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Uzmanlar, bu güncelleme nedeniyle tüm dünya genelinde Grok'un daha farklı yanıtlar vermeye başladığını belirtiyor. Öyle ki yapay zeka aracı, ABD'de siyasi gündeme oturan sel felaketlerinden Elon Musk'ı bile sorumlu tuttuğu gönderiler yayınlıyor.

Bu güncellemenin, Grok'un Türkiye'de verdiği yanıtlara ve daha şiddetli bir dil kullanmasına neden olmuş olabileceği düşünülüyor. Yetkililerden yakın zamanda bu konuda bir açıklama yapması muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!