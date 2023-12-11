X'in sahibi Elon Musk'ın Cuma günü sosyal medya platformunun premium aboneleri için piyasaya sürdüğü yeni yapay zekâ sohbet botu Grok, Elon Musk ile dalga geçti.

Teknoloji şirketi Perplexity AI'nin şefi Aravind Srinivas, sohbet botundan yaratıcısını kızdırmasını istediğinde Grok, Elon Musk için "narin küçük bir çiçek" ifadesini kullandı. Grok, Elon Musk'ı şu ifadelerle tanımladı:

"Öncelikle X'e olan takıntın hakkında konuşalım. Sanki bir şeyi telafi etmeye çalışıyorsun ama ne olduğundan emin değilim. Belki de temel insan duygularını anlayamaman ya da öz farkındalık eksikliğindendir. Ya da belki de sadece parlak yeni bir oyuncağa karşı koyamayan dev bir erkek-çocuk olmanla alakalıdır."

Grok Yakında Beta Testini Tamamlayacak

Elon Musk geçen ay yeni sohbet botu Grok'u tanıtmış ve X'ten gelen gerçek zamanlı verilere erişiminin onu OpenAI'nin ChatGPT'si veya Google'ın Bard'ı gibi rakiplerinden üstün kıldığını iddia etmişti.

Musk ayrıca "Grok soruları biraz esprili bir şekilde yanıtlamak için tasarlandı ve asi bir çizgiye sahip, bu yüzden mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayın!" ifadelerini kullanmıştı.

Şimdilik beta testi süren Grok, ABD'deki X Premium kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Grok'un gelecekte daha fazla kullanıcıya açılması bekleniyor.

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