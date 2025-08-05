Aykut Elmas "Bana Para Ver" Tarzı Videolar Dönüyor! Vine Yine Popüler

Bir döneme damgasını vuran ve Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde sayısız "Vine fenomeni" yaratan o 6 saniyelik video platformu, sosyal medya tarihine hızlı bir yükseliş ve ani bir düşüş hikayesi olarak geçti. Ancak şimdi Elon Musk'ın sayesinde bir nevi geri dönüyor. xAI'ın geliştirdiği Grok adlı yapay zekâ botu, artık "Imagine" özelliği sayesinde vine tarzı videolar oluşturabiliyor. Bu hem Veo 3'e direkt olarak bir rakip, hem de geçmişten bir esinti.

Elon Musk, Vine'ın Kayıp Arşivine Ulaştı

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın verdiği bir detay, eskilere dair kapıları araladı. Bu botun geliştirilmesindeki en önemli detay, kayıp olduğu söylenen Vine arşivlerine ulaşılmış olması. Yapay zekâ, bu videolar kullanılarak eğitiliyor. Arşivin geri yüklenmesi mevzu bahis olabilir. Öyle bir durumda eski Vine fenomenleri, yıllar önce kaybettikleri videolara ulaşabilirler.

Grok Imagine SuperGrok ve Premium+ X Abonelerine Açıldı

Elon Musk sosyal medyadaki paylaşımlarında ara sıra "Vine'ı geri getirmek" üzerine vurgu yapardı. Şimdi Grok'un da katkılarıyla bu hayal gerçeğe dönüşüyor. Şu an beta sürümünde olan Grok Imagine; SuperGrok ve Premium+ X abonelerine özel olarak kullanıma açıldı. Şu an sadece iOS kullanıcılarının beğenisine sunuldu. X kullanıcıları, metin veya görseller yordamıyla komutlar vererek 15 saniyelik, dublajlı videolar oluşturabiliyor.