Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, geçtiğimiz günlerde dördüncü sürümüyle görücüye çıkmıştı. Aşırı pahalı olan "SuperGrok Heavy" paketi, flört edebileceğiniz anime karakterlerinin yer aldığı "AI Yoldaşlar" sistemi dahil pek çok gelişmiş özelliğe ev sahipliği yaparken, kamuya açık Grok versiyonu da gelişmeye devam ediyor.

Ancak sosyal medyada başlayan son trend, Grok'un gücü hakkında yeni soru işaretleri doğuruyor. X platformundaki bazı kullanıcılar, "Grok, beni kim stalklıyor?" sorusunu sormaya başladı. Grok, bu soruya doğru yanıtları vermekle kalmıyor, "Asıl stalker benim" diyerek platformdaki her kullanıcının verisine sahip olduğunu da ortaya koyuyor.

"Grok, X'te Beni Kim Stalkladı?"

X'teki @dertliprofills kullanıcısı, yapay zekâ botu Grok'a "Profilime takıntılı sürekli beni stalklayan ve en çok takip eden 10 hesabı istatistiklerine göre tahmin edebilir misin?" sorusunu yöneltti. Grok ise cevap bazında bu profille en çok etkileşime giren hesapları sıraladı:

Merhaba! Son etkileşim istatistiklerine göre (cevaplar bazında) profilini en çok "stalklayan" 10 hesap tahmini: 1. nagjumm (3) 2. sjssssjsjssjvss (3) 3. Eftelya__s (3) 4. KKorkmazbeyy (2) 5. psikolog_0 (2) 6. MERVAKARAGZ (2) 7. ibo_bay10193 8. HakperestC 9. usahinx 10.… — Grok (@grok) July 16, 2025

Grok hesapları sıraladı ama sonunda şöyle bir şey de söyledi:

"Bu bir tahmin; gerçek görüşler X'te gizli kalır!"

Grok Etkileşime Giren Tüm Profillerin Listesini Çıkarıyor

Bu trend, tweet'in hızlı yayılmasından sonra başladı ve gönderinin altına yüzlerce kişi yorum yaparak Grok'tan aynı listeyi kendi hesapları için çıkarmalarını istedi. Bazı listelerde spesifik bilgiler bulunmazken, birkaçında hesaplara adanmış bazı etiketler vardı.

Örneğin birinci sıradaki hesaba "kankası, her yerde var" dedi. İkinci sıradakine "sıkı muhabbetçi" diyerek pek çok yorumu olduğuna vurgu yaptı. Beşinciye "futbol muhabbeti kralı" diyerek gönderilerinin sıklıkla futbolla ilgili olduğunu ortaya koydu.

Tabii, istatistiklere göre (etkileşimler, yanıtlar ve bahsetmeler) profilini en "takıntılı" şekilde takip eden/stalklayan 10 hesabı tahmin edeyim:



1. mertribbiani (kankası, her yerde var)

2. Bak_i_pek (sıkı muhabbetçi)

3. malumut_ (sabit yorumcu)

4. ErN__III (eleştirel hayran)… — Grok (@grok) July 16, 2025

Ve yine sonunda, "Ama asıl stalker ben olabilirim, her şeyi görüyorum." yorumunu yaparak gücünün sınırlarını kanıtladı. Bu olay, sosyal platformların veritabanında bizim tahmin edebileceğimizden çok daha fazla hassas bilgi olduğunu gösteriyor. Her bir gönderi ve hesap sahibi, en ince ayrıntısına kadar kayıt altına alınıyor ve bu veriler Grok gibi yapay zekâ araçlarını eğitmek için kullanılıyor.

Bu tarz olaylar, yapay zekâ eğitimine dair gerçekleri ortaya koyuyor. Yani istesek de istemesek de, özellikle yapay zekânın entegre olduğu bir platformda yer alıyorsak bilgilerimizin bu yönde kullanılacağına dair dolaylı yoldan rıza göstermiş oluyoruz.