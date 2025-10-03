Elon Musk, Oyunculara Para Ödeyecek! Binlerce Dolar Kazanılabilecek

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, uzun yıllardır oyun oynayan ve bu alanda ciddi bir bilgi birikimine sahip tecrübeli oyuncular için iş ilanı yayınlandı. Oyunculara büyük sorumluluk düşeceği anlaşılan bu görevle ilgilenenlerden ise karşılamaları beklenen birtakım kriterler bulunuyor.

Elon Musk, Grok'u Eğitecek Oyuncular Arıyor

xAI'ın yayınladığı yeni bir iş ilanına göre şirket, kendi geliştirdiği yapay zeka modeli Grok'un oyun dünyasına hâkim hâle gelmesine yardımcı olacak bilgiler sağlayacak oyuncular arıyor. Oyun dünyasında çok uzun bir geçmişe sahip olan kişilerin başvurabileceği bu iş kapsamında yerine getirilmesi gereken görevler detaylı olarak açıklandı.

Çalışmaya başlayacak olan kişiler, Grok'un oyunlarla ilgili yeterli veriye sahip olması için geri bildirimler sağlayacak, kaliteli veriler sunacak, modelin ürettiği oyun içeriklerini değerlendirecekler. Yapay zeka modeli hem ürettikleriyle kendine hayran bırakacak hem de Musk'ın bir numaralı kuralı olan eğlence unsurunu koruyacak.

Oyuncular bir tür eğitmen rolü üstlenecekler. Oyun mekaniklerinden hikâye ve tasarıma kadar oldukça kapsamlı bir proje üzerinde çalışacaklar. Bu eğitmenler, Grok'un eğitiminde xAI'ın yazılımını kullanacak ve yüksek kaliteli veriler sağlayarak şirketin modeli geliştirme sürecini hızlandıracaklar. Aynı zamanda xAI'ın yapay zeka eğitiminde kullandığı araçları geliştirmesine de yardımcı olacaklar.

Adaylardan oyun tasarımı, bilgisayar bilimleri ya da benzer alanlarda iyi bir geçmişe sahip olması bekleniyor. Bağımsız oyun geliştirme konusunda daha önceden deneyimli olmak, adayların bir adım öne çıkmasını sağlıyor. Bir oyunun ne kadar kaliteli olduğunu belirleyen unsurları iyi bilmeleri ve eleştiri konusunda çok yetenekleri olmaları şart koşuluyor.

Bu arada yapay zeka destekli oyun geliştirmeyle ilgili tecrübesi olan veya daha önce bir oyunun test sürecinde yer almış oyunculara daha çok öncelik veriliyor. Hatta önceden bağımsız bir oyun stüdyosunda çalışmış olmak da adayları öne çıkaracak detaylar arasında yer alıyor.

İş ilanı ofis içinde beş günlük çalışma programına açık olsa da uzaktan da çalışılabilecek. Başvuruda bulunanların Chromebook, Windows 10 bilgisayar ya da macOS 11 ya da üstü bir cihaza ve güvenilir bir akıllı telefona ihtiyacı var. 45 ile 100 dolar aralığında değişen bir saatlik ücreti olacak.