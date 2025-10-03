5.315 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında RPG'den simülasyona kadar çeşitli türlerde beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında Call of Duty: Black Ops 7 (beta sürümü), Polterguys: Possession Party, Sudden Strike 4, Dustborn ve Ready or Not bedava oldu. Kampanya Polterguys: Possession Party, Dustborn ve Ready or Not için 5 Ekim tarihinde sona erecek.

2 Ekim'de ön sipariş verenler ve Game Pass'e sahip olan oyuncular 2 Ekim tarihinden itibaren Call of Duty: Black Ops 7'nin betasını oynamaya başladı. 5-8 Ekim tarihleri arasında ise tüm Xbox oyuncuları beta sürümü oynayabilecek. Oyunun ilk günden Game Pass Ultimate'in kütüphanesine ekleneceğini de belirtelim.

Kite Games tarafından geliştirilen ve Kalypso Media tarafından piyasaya sürülen Sudden Strike 4'ün European Battlefields sürümünü Game Pass Ultimate, Premium ve Essential oynayabilir. Polterguys: Possession Party, Dustborn ve Ready or Not'ı ise tüm Xbox oyuncuları erişebilir.

Call of Duty: Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 7, birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak bir FPS oyunu. 2035 yılında geçecek yapım, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık olacağız.

Polterguys: Possession Party Nasıl Bir Oyun?

Polterguys: Possession Party, arkadaşlarla oynaancak oyunlar arasında yer alıyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyunda tuzaklarla dolu haritada canavarlardan kaçmaya çalışıyoruz. Eğlenceli bir oynanış sunan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Olumlu" durumda.

Sudden Strike 4 Nasıl Bir Oyun?

Sudden Strike 4, en iyi RTS oyunları arasında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı temalı yapımda sınırlı sayıdaki birlikleri kullanarak haritadaki görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Oyunda birimleri doğru konumlandırmak ve düşmanın zayıf yönlerinden yararlanmak son derece önemli. Oyunun Steam'deki incelemeleri "Çok Olumlu" şeklinde.

Ready or Not Nasıl Bir Oyun?

Ready or Not, taktiksel oynanışa odaklanan bir FPS oyunudur. SWAT ekibinin liderini kontrol ettiğimiz oyunda çeşitli operasyonlar düzenliyoruz. Operasyon esnasında dikkatli şekilde ilerlememiz gerekiyor. Operasyonda ekipteki diğer polislere komutlar da verebiliyoruz. Oyunda kullanabileceğimiz hafif makineli tüfeklerden tabancalara kadar pek çok silah bulunuyor.

Dustborn Nasıl Bir Oyun?

Red Thread Games tarafından geliştirilen Dustborn, hikâye odaklı bir aksiyon macera oyunudur. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda çizgi roman tarzı grafikler bulunuyor. Pax isimli karakteri kontrol ettiğimiz yapımda kendi ekibimizi toplayıp önemli bir paketi belirtilen noktaya ulaştırmaya çalışıyoruz.

2030 yılında geçen oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "Çoğunlukla Olumlu" durumda. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında piyasaya sürülen yapımın Metacritic puanı ise 68 seviyesinde. Oyunun yalnızca tek oyunculu moda sahip olduğunu da belirtelim.