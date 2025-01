X'in Yapay Zekası Grok Tesla Araçlarına Geliyor

2023 yılında Twitter'ı satın alan Elon Musk, ünlü sosyal medya platformuyla birlikte yapay zeka ve teknoloji ürünleri geliştirilecek xAI isimli yeni bir şirket kurmuştu. Bu şirketin ilk ürünü olan Grok AI ise geçtiğimiz hafta X'teki tüm kullanıcıların beğenisine sunulmuştu. Ünlü milyarder, son olarak yapay zeka destekli sohbet botunun yeni adresinin Tesla araçları olacağını açıkladı.

Aktarılanlara göre Musk, Grok'u sahibi olduğu ünlü elektrikli araç markası Tesla'nın otomobillerine entegre etmek istiyor.

X platformunda paylaşılan yeni bir gönderiye göre, Elon Musk katıldığı bir oyun yayınında, geçtiğimiz hafta tüm kullanıcılar için ücretsiz hale getirildikten sonra büyük bir popülerlik kazanan Grok'un Tesla araçlarına geleceğini söyledi. Yeni sohbet botunun Tesla araçlarındaki dijital panele entegre edileceğini açıklayan Musk, "Tesla’nızla konuşup her şeyi sorabileceksiniz." cümlesini kullandı.

Öte yandan ünlü milyader, yapay zeka aracının otomobillere ne zaman geleceği hakkında bilgi vermedi. Bununla birlikte araçlarda Grok'un ücretsiz mi yok sa ücretli sürümünün mü kullanılacağı da belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda entegrasyonun yalnızca otomobillerde bir uygulama düzeyinde mi olacağı yoksa sohbet botunun otomobile özel bilgilere de sahip olup olmayacağı da merak konusu.

Grok is coming to Tesla's soon... pic.twitter.com/R8IvKKhbwJ