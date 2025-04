Model Y Almadan Önce Tekrar Düşünün: İşte Yeni Renk Seçeneği!

Tesla yeni Model Y için bir renk seçeneğini daha kullanıcılarına sunuyor. Sokaklarda genel olarak beyaz ve kırmızı renkler ile görmeye alıştığımız Model Y, yeni renk seçeneği ile birlikte pek çok kişi için daha cazip bir konuma gelebilir. Peki yeni renk seçeneğinin adı ne ve gerçekten Model Y almak isteyen kullanıcıları etkileyebilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda Model Y'nin kapsamlı bir yenilenme operasyonu geçirdiğini ve otomobilin yeni özellikler ile tekrar satışa sunulduğunu bildirmiştik. Bu operasyon tam olarak bir makyaj değildi ancak yepyeni bir modelin de piyasaya sürülmesi anlamına da gelmiyordu. Bu sebeple kapsamlı bir yenilenme süreci adı verilmesi daha çok kabul gördü. Bu yenilik hareketi ile birlikte kullanıcılara önceki modele kıyasla daha farklı özellikler de sunuldu.

Deep Blue Metallic now available for the new Model Y pic.twitter.com/LUJBoNLddp