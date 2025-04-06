Model Y Almadan Önce Tekrar Düşünün: İşte Yeni Renk Seçeneği!

Tesla yeni Model Y için bir renk seçeneğini daha kullanıcılarına sunuyor. Sokaklarda genel olarak beyaz ve kırmızı renkler ile görmeye alıştığımız Model Y, yeni renk seçeneği ile birlikte pek çok kişi için daha cazip bir konuma gelebilir. Peki yeni renk seçeneğinin adı ne ve gerçekten Model Y almak isteyen kullanıcıları etkileyebilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model Y Yeni Renk Seçeneği İle Geliyor!

Geçtiğimiz haftalarda Model Y'nin kapsamlı bir yenilenme operasyonu geçirdiğini ve otomobilin yeni özellikler ile tekrar satışa sunulduğunu bildirmiştik. Bu operasyon tam olarak bir makyaj değildi ancak yepyeni bir modelin de piyasaya sürülmesi anlamına da gelmiyordu. Bu sebeple kapsamlı bir yenilenme süreci adı verilmesi daha çok kabul gördü. Bu yenilik hareketi ile birlikte kullanıcılara önceki modele kıyasla daha farklı özellikler de sunuldu.

Deep Blue Metallic now available for the new Model Y pic.twitter.com/LUJBoNLddp — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) April 4, 2025

Bunlar arasında en çok dikkat çeken ise yeni ön ve arka görünüştü. Zira Tesla tasarımcıları otomobilin görünümüyle alakalı olarak radikal değişikler yapma kararı aldılar ve ön tarafta tek bir bütün parça gibi gözüken yeni far tasarımı, arka tarafta yeni bir bagaj kapağı ve stop lambası tasarımı bizleri karşıladı. İç mekanda da yapılan değişikliklerin yanında bir de yeni bir renk seçeneği bizleri karşıladı.

Bu renk seçeneği tanıtımdan daha sonra duyuruldu ancak yenilenme operasyonu içerisine dahil diyebiliriz. Adı "Deep Blue Metallic" olarak bildirilen yeni renk seçeneği bir önceki versiyonda da bulunan mavi renk seçeneğine oldukça yakın. Ancak bu yeni renk seçeneği bir öncekine göre daha derin ve siyah tonlarıyla bütünleşik bir mavi rengi bizlere sunuyor. Bununla birlikte otomobilin hatları beyaz veya siyah gibi zıt renklere oranla daha fazla ortaya çıkıyor.

Peki siz yeni Tesla Model Y rengi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...