Tarihi Anlaşma: Türkiye Yeşil Enerji Satışına Başlıyor!

Türkiye, bölgedeki enerji oyununu bir üst seviyeye taşıyor. Dört ülkeyi birbirine bağlayan ve yeşil enerjiyi Avrupa'ya taşıyacak dev proje resmen başladı. Proje kapsamında 4 farklı ülke üzerinden taşınacak olan yeşil enerji Avrupa'ya ulaştırılacak ve satışı gerçekleştirilecek. Tarihi öneme sahip dev anlaşmanın tüm detayları haberimizde...

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan: 4 Ülkeyle Anlaşma Sağlandı!

Bakü’de düzenlenen uluslararası enerji zirvesinde Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan tarihi bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmayla birlikte güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik, dört ülkeyi geçerek Avrupa’ya ulaşacak. Yeni kurulacak iletim hatları sayesinde elektrik ticareti bölgesel boyuta taşınıyor. Ticari hat üzerindeki ülkeler ile yapılan anlaşmalar neticesinde farklı projelerin de planlanması mümkün hale geldi.

Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi olarak adlandırılan bu iş birliği kapsamında, ülkeler arası enterkonneksiyon altyapıları kurulacak. Böylece hem üretim verimliliği artacak hem de altyapılar modernize edilecek. Avrupa’ya ulaşan yeşil enerjiyle birlikte Türkiye’nin enerji köprüsü rolü daha da pekişecek. Keza bunun yanında geçtiğimiz günlerde haberini paylaştığımız Türkiye'nin yeşil enerji üretiminde dünya ortalamasının da üzerinde olması bu anlaşmanın temellerini güçlendiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projeyle birlikte bölgedeki enerji güvenliğinin güçlendiğini vurgularken, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim hedeflerinin de bu yolla desteklendiğini belirtti. Aynı zamanda bu hattın enerji arzını çeşitlendirmek isteyen Avrupa için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi. Türkiye bugüne kadar TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan gibi doğalgaz ve petrol odaklı projelerle enerji koridoru kimliğini güçlendirmişti. Şimdi ise yeşil enerjiyle kurulan yeni ağ, Türkiye'nin bu alandaki stratejik konumunu bir kez daha teyit ediyor.

Bunun yanında yakın dönemlerde faaliyete geçmesi beklenen Akkuyu Nükleer Santrali gibi projeler için de enerji koridoru büyük önem arz ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...