BYD'nin Dev Araç Gemisi Binlerce Yeni Otomobille Türkiye'ye Geldi!

Çin merkezli otomotiv devi BYD ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Firmanın dev araç taşıma gemisi BYD Changzhou, Çin'in Ningbo Limanı'ndan başladığı uzun seferini tamamlayarak kısa bir süre önce Türkiye'ye giriş yaptı.

39 gün süren yolculuğun ardından Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı'na ulaşan gemi, tam 7 bin araçla çevrede bulunanların ve basın mensuplarının yoğun ilgisini topladı. Şirket, Türkiye'deki yükselen satış grafiğini getirdiği yeni araçlarla daha artırmayı hedefliyor.

BYD, Türkiye'deki Talebi Karşılamak İçin 7 Bin Aracı Ülkemize İndirdi

Türkiye otomobil pazarında 2025 yılının ilk üç ayında satışlarını en çok artıran marka olarak öne çıkan BYD, hem ülkemizde hem de dünyada oldukça iyi bir ivme yakaladı. Öyle ki şirket, mart ayında 162 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak bu alanda Ford, Volkswagen ile General Motors gibi dev markaların toplam değerini aşmayı başardı.

Firma bu süreçte hem Avrupa hem de Türkiye'de satış sayılarını bir hayli artırdı. Ülkemizin de dahil olduğu pek çok bölgede hala yüksek bir taleple karşı karşıya olan BYD'nin tam da bu sebeple Changzhou gemisi ile Türkiye'de araç sevkiyatlarına başladığı bildiriliyor.

Markanın mevcut satış başarısını, Çin'e karşı uygulanmaya başlanan devasa gümrük vergilerine rağmen gerçekleştirebilmesi de dikkate değer bir konu. Çin merkezli otomotiv devi, Avrupa ve ABD'den gelen gümrük vergisi engelini aşmak adına Hindistan ve Tayvan gibi bölgelerde otomobil üretmeyi sürdürürken, ülkemiz için de özel 1 milyar dolarlık yatırım planını da hayata geçirdi. Bildiğiniz üzere şirket, şu anda Manisa'da dev bir üretim tesisi inşa ediyor.

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