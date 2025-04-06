Nintendo Switch 2 İlk Modelden Tam 10 Kat Daha Güçlü Olacak!

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Nintendo Direct etkinliğiyle beraber nihayet resmi olarak tanıtılan Nintendo Switch ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Duyurulmasının ardından hakkında pek çok bilginin ortaya çıktığı cihazın performansı ile ilgili NVIDIA cephesinden önemli açıklamalar geldi.

Yeni oyun konsolunun geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan NVIDIA, yeni Nintendo Switch 2'nin selefine kıyasla ne kadar güçlü olacağı hakkında önemli bilgiler verdi.

Nintendo Switch 2, Selefine Kıyasla 10 Kat Daha Yüksek Grafik Performansı Sunacak

NVIDIA tarafından paylaşılan yeni bilgilere göre Nintendo'nun merakla beklenen konsolu Switch 2, grafik performansı açısından önceki nesle oranla tam 10 kat daha güçlü olacak. Performanstaki bu önemli artışın ardında sadece gelişmiş donanım bileşenleri değil, NVIDIA imzası taşıyan ve yapay zekâ destekli grafik işleme yeteneklerine sahip özel teknolojilerin de etkili olduğu belirtiliyor.

Bildiğiniz üzere Nintendo Switch 2, NVIDIA tarafından geliştirilen özel bir işlemciden güç alacak. Yeni konsol, bu işlemci sayesinde DLSS teknolojisi sayesinde düşük çözünürlükte işlenen grafikleri bile yüksek çözünürlüğe ölçekleyerek oyun performansını 10 kata kadar artırabilecek. Ayrıca, DLSS teknolojisi ilk kez bir oyun konsolunda kullanılmış olacak.

Konsolun görüntüleme yeteneklerine bakacak olursak, Switch 2 sabit halde 4K çözünürlükte, taşınabilir modda ise 1080p çözünürlük ve 120fps gibi akıcı kare hızlarında oyun deneyimi sağlayacak. Ek olarak NVIDIA'nın oyunlarda görüntü yırtılmasını engelleyen G-SYNC teknolojisine dayanan Değişken Yenileme Hızı (VRR) desteği de konsolda mevcut olacak.

Peki siz yeni Nintendo Switch 2'nin açıklanan performans bilgileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...