GTA 6 Fragman Haberinden Sonra GTA 5, 190 Milyon Kopyaya Ulaştı!

Bildiğiniz üzere tüm zamanların en çok beklenen oyunlarından olan GTA 6 fragmanının Aralık ayında çıkacağı duyuruldu. Herkes gözünü GTA 6'ya çevirmişken GTA 5'in başarısı son hızla devam ediyor.

190 Milyon Kopyaya Ulaştı!

Take-Two Interactive, 2024 yılının ikinci çeyreğindeki üç aylık kazanç durumunu açıkladı. Şirktin CEO'su Strauss Zelnick, Rockstar Games'in oyunlarının son üç aydaki başarısını anlattı ve GTA 5'ten bahsetti.

Hatırlarsanız bu yılın mayıs ayında 10 yıl önce çıkış yapmış olan GTA 5'in dünya çapında 180 milyon kopya sattığını öğrenmiştik. GT6 'nın fragman haberinden sonra yeniden gündeme gelen GTA 5, Take-Two'ya kazandırmaya devam ediyor.

Şirketin açıklamalarına göre GTA 5, ağustos ayında 185 milyondan fazla kopya sattı. Normal şartlarda her ay ortalama 5 milyon satan oyun, 190 milyon kopyaya ulaştı.

Grand Theft Auto serisinin toplam satışı ise 3 ay öncesine göre 5 milyon artışla dünya çapında 410 milyonun üzerinde kopyaya ulaştı. Ayrıca Grand Theft Auto Online da beklenenden daha yüksek kazanç sağladı.

CEO Strauss Zelnick, GTA 5 ve GTA Online'ın bu çeyrekte beklentileri aşarak "olağanüstü bir başarı" sergilediğini söyledi.

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