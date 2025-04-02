Steam'de 113 TL Değerindeki İlginç Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsat sunuyor. Mağazada 2,99 dolar (113 TL) değerindeki Three Sisters ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 4 Nisan 2025 tarihinde TSİ 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.İşte Three Sisters'ı ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Three Sisters Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Three Sisters'ın sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Oyun kütüphaneye eklenecektir.

İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Three Sisters Nasıl Bir Oyun?

CFG Studios tarafından geliştirilen Three Sisters 29 Mart 2025 tarihinde erken erişim olarak piyasaya sürüldü. İlginç bir oynanışa sahip olan Three Sisters, rol yapma türünde bir oyundur. 70'den fazla müziğin yer aldığı yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.