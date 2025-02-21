GTA 5'e Gelişmiş Özellikler Geliyor! Yeni Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Rockstar Games, uzun süredir beklenen Grand Theft Auto V (GTA5) güncellemesini nihayet duyurdu. Bu güncelleme ile birlikte GTA 5'in PC sürümüne gelişmiş özellikler sunulacak. Bu özellikler daha önce Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e gelmişti.

GTA 5'e Hangi Özellikler Gelecek?

Ücretsiz olarak sunulacak güncelleme ile birlikte PC sürümü Ray Tracing (Işık İzleme), FSR1, FSR3 ve DLSS 3 teknolojilerini destekleyecek. Elbette bundan yararlanmak için bu teknolojileri destekleyen bir donanıma ihtiyacınız olacak.

SSD ve DirectStorage olan bilgisayarlar için yükleme süresi iyileştirilecek. Ayrıca daha yüksek çözünürlükler, daha yüksek en boy oranları ve daha yüksek kare hızları elde edilecek. Böylece oyun deneyimi üst seviyeye taşınacak.

Bilgisayarda DualSense ile GTA 5 oynarken uyarlanabilir tetik özelliğinden yararlanılabilecek. Dolby Atmos desteği sunacak güncelleme, sinematik ve müzik kalitesi de iyileştirecek. 4 Mart tarihinde yayınlanacak güncelleme, GTA Online için gelişmiş hile önleme sistemini de getirecek.

GTA Online tarafında proaktif sesli sohbet moderasyonu gibi özellikler de eklenecek. GTA+ abonelik hizmeti Xbox Series X/S ve PlayStation 5'in ardından PC'ye de gelecek. Bu abonelik servisi belirli bir ücret karşılığında özel fırsatlar sunuyor.

GTA 5'in Yeni Sistem Gereksinimleri

Grafik tarafında yapılacak değişiklik ile birlikte sistem gereksinimleri de değişecek. Rockstar Games yeni minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini paylaştı.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590

Intel Core i7-4770 veya AMD FX-9590 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1630 (4 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 6400 (4 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 1630 (4 GB VRAM) veya AMD Radeon RX 6400 (4 GB VRAM) Depolama Alanı: 105 GB, SSD gerekli

105 GB, SSD gerekli Ses Kartı: %100 DirectX 10 uyumlu

Önerilen Sistem Gereksinimleri