GTA 5 Karakteri Michael, GTA Online'da Ortaya Çıktı

GTA 5 karakteri Michael, GTA Online için yayımlanan The Contract isimli genişleme paketinde gün yüzüne çıktı. Genişleme paketinde yaşanan gelişme, sevilen karakterin günümüzde ne yaptığını gözler önüne serdi.

Genişleme Paketi, GTA 5 Karakteri Michael Hakkında Bilgi Verdi

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan The Contract isimli genişleme paketi, 15 Aralık 2021 itibarıyla ücretsiz olarak yayımlandı. Ek paket, Michael, Trevor ve Franklin'in gerçekleştirdiği Union Depository soygununun sonrasını konu alıyor.

Kotaku'daki habere göre The Contract, Michael'ın 2021 yılında hayatta olup olmadığı hakkında bilgi verdi. Bir görev nedeni ile Franklin ile Dr. Dre, golf arabasındaki adamı kovalamaya başlar. Kovalamaca esnasında buradaki yapımcılardan bir tanesini tanıdığını belirten Franklin, "Umarım bugün işte değildir" ifadelerini kullanır.

Franklin'in bu ifadesi, Grand Theft Auto 5 isimli oyunun sonlarına doğru aynı film stüdyosunda yapımcı olan Michael'e bir göndermedir. Dolayısıyla bu bilgiye göre Michael, 2021 yılında söz konusu film stüdyosunda hâlâ yapımcı olarak çalışıyor.

GTA Online Genişleme Paketi The Contract Nedir, Neler Sunuyor?

Union Depository soygunundan sonra bireysel adımlar atan Frenklin, Los Santos'un seçkinlerinin sorunlarına çözümler sunan F. Clinton and Partner isimli bir ajansın sahibi oldu. Ek paket ile birlikte Lamar Davis oyuna yeniden oyuna eklendi.

The Contract isimli paketin yayımlanmasıyla beraber Grand Theft Auto Online'da ünlü rapçi Dr. Dre de yer aldı. Hikayenin bir parçası olarak GTA 5 radyo sunucusu DJ Pooh, potansiyel bir müşteri olan Dr. Dre'den bahsetmek için Franklin ile iletişime geçer.

Dr. Dre, geçtiğimiz yıl Cayo Perico'ya giderken yayımlanmamış müziklerin yer aldığı akıllı telefonunu kayder. Daha sonra telefonun yanlış kişilerin elinde olduğu ortaya çıkar. Franklin, müzikleri güvence altına almak ve akıllı telefonu sahibine teslim etmek için görevlendirilir. Oyuncular bu görevi ister tek başına ister bir ekip halinde yapabilecek.

Yeni genişleme paket, hikayenin yanı sıra hit parçalar, yeni silahlar, araçlar ve daha fazlasını sunacak. Ek olarak, The Contract ile birlikte Grand Theft Auto Online'a Chop isimli köpek de eklenecek.