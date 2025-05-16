GTA 6 Benzeri Deneyim: GTA 5'i Aşırı Gerçekçi Yapan Mod Çıktı (Video)

2013 yılında satışa sunulan ve günümüzde hâlâ popüler olan Grand Theft Auto V (GTA 5) ile ilgili yeni bir mod yayınlandı. Bu mod, oyunu aşırı gerçekçi hâle getirerek âdeta GTA 6 benzeri deneyim elde edilmesini sağlıyor.

GTA 5'yı Gerçekçi Yapan NaturalVision Enhanced Mod Nasıl İndirilir?

Razed, Grand Theft Auto V Enhanced için NaturalVision Enhanced isimli modun ilk sürümünü yayınladı. Bu mod, ışıklandırmadan doku kalitesine kadar oyunun grafiklerini önemli ölçüde iyileştirerek deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

Modu indirmek isterseniz Razed Mods web sitesini ziyaret edin ve ardından NaturalVision Enhanced'i seçip "Download" tıklayın. Bunu yaptıktan sonra indirme sayfası açılacaktır. O sayfada da "Download" butonuna tıklamanız gerekiyor.

Oyununun grafiklerini geliştiren mod 5.43 GB dosya boyutuna sahip. NaturalVision Enhanced'in resmî bir mod olmadığının altını çizelim. Rockstar Games'in bu mod ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor.

Mod yapımcısı Razed, NaturalVision Enhanced'in tanıtım videosunu da yayınladı. 1 dakika 55 saniye uzunluğundaki video, modun neler sunduğuna yakından göz atma fırsatı sunuyor.

Ayrıca mod ile ilgili ekran görüntüleri de paylaşıldı. Görsellerin orijinal boyutlarına Razed Mods web sitesi üzerinden göz atabilirsiniz. Peki, siz modu beğendiniz mi? Konu ile ilgili düşücnelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.