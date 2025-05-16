12 Yıl Önce Çıkan GTA 5'in Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor

Grand Theft Auto V'in (GTA 5) satış miktarı açıklandı. (GTA 5) 2013 yılında satışa sunulan GTA 5, Take-Two Interactive şirketine para kazandırmaya devam ediyor. Peki, serinin en sevilen oyunlarından biri olan GTA 5 kaç adet satıldı?

GTA 5'in Güncel Satış Miktarı Belli Oldu

Take-Two Interactive tarafından paylaşılan rapora göre Grand Theft Auto V bu zamana kadar toplamda 215 milyon adetten fazla satılarak önemli bir başarı elde etti. Oyunun 2025 yılının şubat ayından bu yana 5 milyon adet satıldığı açıklandı.

Rockstar North tarafından geliştirilen GTA 5 ilk olarak 2013'ün eylül ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürüldü. 2014'ün kasım ayında PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan oyun 2015 yılının nisan ayında PC'ye geldi. Oyunun PlayStaiton 5 ve Xbox Series X/S sürümü ise 2022 yılının mart ayında çıktı.

Red Dead Redemption 2 Kaç Adet Satıldı?

2018'de PlayStation 4 ve Xbox One, 2019'da ise PC'ye gelen Red Dead Redemption 2 isimli oyun bu zamana kadar 74 milyon adetten fazla satıldı. Oyunun 2025 yılının şubat ayından bu yana 4 milyon adet satıldığı belirtildi.

Dünya genelinde Red Dead Redemption serisinin satış adedi 100 milyona ulaştı. Grand Theft Auto serisi ise bu zamana kadar 450 milyon adetten fazla satıldı.