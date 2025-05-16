12 Yıl Önce Çıkan GTA 5'in Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor
2013 yılında satışa sunulan ve günümüzde popülerliğini devam ettirmeyi başaran GTA 5'in satış miktarı açıklandı. İşte oyunun satışlarına dair detaylar!
Grand Theft Auto V'in (GTA 5) satış miktarı açıklandı. (GTA 5) 2013 yılında satışa sunulan GTA 5, Take-Two Interactive şirketine para kazandırmaya devam ediyor. Peki, serinin en sevilen oyunlarından biri olan GTA 5 kaç adet satıldı?
GTA 5'in Güncel Satış Miktarı Belli Oldu
Take-Two Interactive tarafından paylaşılan rapora göre Grand Theft Auto V bu zamana kadar toplamda 215 milyon adetten fazla satılarak önemli bir başarı elde etti. Oyunun 2025 yılının şubat ayından bu yana 5 milyon adet satıldığı açıklandı.
Rockstar North tarafından geliştirilen GTA 5 ilk olarak 2013'ün eylül ayında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürüldü. 2014'ün kasım ayında PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulan oyun 2015 yılının nisan ayında PC'ye geldi. Oyunun PlayStaiton 5 ve Xbox Series X/S sürümü ise 2022 yılının mart ayında çıktı.
Red Dead Redemption 2 Kaç Adet Satıldı?
2018'de PlayStation 4 ve Xbox One, 2019'da ise PC'ye gelen Red Dead Redemption 2 isimli oyun bu zamana kadar 74 milyon adetten fazla satıldı. Oyunun 2025 yılının şubat ayından bu yana 4 milyon adet satıldığı belirtildi.
Dünya genelinde Red Dead Redemption serisinin satış adedi 100 milyona ulaştı. Grand Theft Auto serisi ise bu zamana kadar 450 milyon adetten fazla satıldı.