GTA 5'in Yıldızından Şok İtiraf: O Görev Kabustu!

GTA 5’in en ikonik görevlerinden biri, oyuncular için eğlenceli bir sahne gibi görünse de perde arkasında tam anlamıyla bir kabusa dönüşmüş. Michael karakterini canlandıran Ned Luke, bu görevle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Buna göre saatler süren çekimlerle dolu sahne, oyuncu için oldukça zorlu geçmiş.

Ned Luke: "O Görev Kabustu, Sekiz Saat Ter Döktüm"

Sosyal medyada bir kullanıcı, oyundaki "Did Somebody Say Yoga?" isimli yoga göreviyle ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Bunu alıntılayan Nuke ise bu sahneyi çekmenin tam sekiz saat sürdüğünü ve bu süre boyunca kan ter içinde kaldığını söyledi.

Bilmeyenler için söz konusu görevde Michael, eşi Amanda ve yoga eğitmeni Fabien ile birlikte evde yoga yapar. Oyuncuların ekranda çıkan tuşlara doğru zamanlamayla basmaları gerekiyor. Eğer başarısız olunursa görev sona eriyor.

Bu görev oyuncular açısından belki eğlenceli ve zor olmayabilir ama Luke için sahne tam anlamıyla yorucu bir kabusa dönüşmüş. Buna rağmen GTA 5'ten genel olarak memnun.

Ned Luke, GTA 6'da Yer Alacak mı?

Michael karakterinin GTA 6'da yer alıp almayacağı sorusuna ise net cevap vermekten kaçınan Ned Luke, “GTA 6 hala gizemini koruyor” ifadesinde bulundu. Yine de Rockstar Games’in yeni oyununun beklemeye değeceğini ve oyuncuları hayal kırıklığına uğratmayacağını vurguladı.

GTA 6'nın Mayıs 2026'de çıkması bekleniyor. Luke'un bu açıklamasyıla birlikte oyun için heyecan yeniden arttı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 5'teki yoga görevini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.