Herkes Bu Oyunu Konuşuyor: YouTube'dan Dikkat Çeken GTA 6 Açıklaması!

Rockstar Games, oyun dünyasını ayağa kaldıran GTA 6 için yaklaşık 1.5 yıl önce ilk tanıtım videosunu yayınlamış ve beklentileri zirveye taşımıştı. Yaklaşık 1.5 dakika olan bu fragman, oyun dünyasında adeta yeni bir çağın kapısını araladı.

O günden bu yana ise gözler ikinci fragmana çevrildi. Rockstar, geçtiğimiz günlerde oyunun 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurmuştu. Böylelikle oyuncuları üzen şirket, sürpriz bir şekilde bugün yayınladığı ikinci fragmanla tekrardan gönülleri kazandı. YouTube ise kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlenen bu video için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

YouTube: Yüzde 100 Beklemeye Değer

Popüler video platformu YouTube, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımla oyun dünyasını yeniden heyecanlandırdı. Rockstar Games'in uzun süredir merakla beklenen ikinci GTA 6 tanıtım videosunu içeren gönderiyi tekrar paylaşan YouTube, "Yüzde 100 beklemeye değer" ifadesiyle paylaşım yaptı.

Artık bu tarz paylaşımlar bizi pek şaşırtmıyor. Çünkü dev şirketler, milyonları peşinden sürükleyen oyunlarla ilgili içerikler paylaşarak büyük etkileşim elde etmeyi hedefliyor. Bu da stratejik bir sosyal medya hamlesi olarak karşımıza çıkıyor.

Oyuncular Ne Düşünüyor?

GTA 6, hiç şüphesiz dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncunun beklediği bir yapım. Özellikle gerçekçiliğiyle adından söz ettirecek oyunun ertelenmesi oyuncuları ikiye böldü. Bir kesim bunun bir hayal kırıklığı olduğunu söylüyorken, önemli bir kitle ise Rockstar'ın daha iyi bir deneyim sunabilmesi için bu kararı destekliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.