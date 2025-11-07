Rockstar Games Yine Zirvede: GTA 5 ve RDR 2 Adeta Para Basıyor

Take-Two Interactive, son finansal rapor toplantısında GTA 5 ve Red Dead Redemption 2’nin en güncel satış verilerini açıkladı. Çıkışları üzerinden yıllar geçmesine rağmen her iki efsane yapım da rekor seviyede gelir getirmeyi başarırken, RDR 2 ise önemli bir başarıya imza attı.

GTA 5 Satışları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere seri üretimdeki bir fabrika gibi oyun geliştirmekten kaçınan Rockstar Games, az sayıda ama etkileyici oyunlarla karşımıza çıkıyor. Tam da bu nedenle söz konusu oyunlar, çıkışları üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin popülaritesini korumayı başarıyor. Bunu özellikle de GTA serisi için bunu söyleyebiliriz.

Şirketin yayınladığı güncel rapora göre GTA 5, bir önceki finansal döneme kıyasla 5 milyon adet daha satarak 220 milyon adedi geride bıraktı. Serinin toplam satış rakamı ise 460 milyon adeti aştı. Toplantıda ayrıca GTA 6 fragmanlarına da değinildi.

GTA 6’nın ilk fragmanının 24 saat içinde 93 milyon izlenmeye ulaştığı ve ikinci fragmanın da farklı platformlarda toplam 475 milyon görüntülenme elde ettiğinin altı çizildi. Günümüzde yalnızca yıllarca dinlenen müzik klipleri benzer izlenmelere ulaşıyor.

RDR 2, Satış Performansı ile Önemli Bir Başarıya İmza Attı

Rockstar’ın diğer klasiği Red Dead Redemption 2 ise 79 milyon adedin üzerine çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Bu performans, oyunu tüm zamanların en çok satan dördüncü oyunu konumuna taşıdı. Önceki sırada 78 milyon satışla Mario Kart 8, üçüncü sırada ise 82.9 milyon satışla Wii Sports yer alıyordu. Serinin toplam satış rakamı ise bu veriyle birlikte 106 milyon adeti geçmiş durumda.

2010 yılında çıkan ilk oyunun öncesini konu alan RDR 2, 2018’de PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülmüş, 2019’da da PC’ye gelmişti. Oyunda ayrıca daha sonra bağımsız olarak satılan Red Dead Online da bulunuyor. Serinin ilk oyunu ise 2023’te PS4 ve Switch, 2024’te ise PC kullanıcılarıyla buluşarak yeniden gündeme gelmişti.