GTA 5 Satış Miktarı Dudak Uçuklatıyor!

GTA 5 satış miktarı ile rekor kırmaya devam ediyor. Açıklanan satış miktarı, Grand Theft Auto V isimli yapımın günümüzde dahi yoğun bir şekilde ilgi gördüğünü gözler önüne serdi. Peki, GTA 5 dünya genelinde toplamda ne kadar sattı? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rockstar North tarafından geliştirilen Grand Theft Auto 5, ilk olarak 2013 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. Bu iki platformda oldukça büyük bir başarı elde edilmesinin ardından popüler açık dünya oyunu, 2015 yılında PC, 2017 yılında ise Xbox One ve PlayStation 4 platformları üzerinden satışa sunulmuştu.

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan video oyunu, 11 Kasım 2021 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X / S yeni nesil oyun konsolları için piyasaya sürülecek. Grand Theft Auto V'in yeni nesil sürümünde grafik, performans ve teknik anlamda iyileştirmelerin olacağı belirtiliyor.

GTA 5 Satış Miktarı 150 Milyona Ulaştı

Take-Two Interactive, Grand Theft Auto 5'in satış miktarını açıkladı. Aktarılan bilgilere göre GTA V, bu zamana kadar toplamda 150 milyon adet sattı. Başarılı video oyununun üç ay önce 145 milyon sattığı açıklanmıştı. Popüler açık dünya oyununun üç ay içerisinde 5 milyon adet daha sattığını görüyoruz.

GTA serisinin tamamı bu zamana kadar toplamda 350 milyon adet sattı. Call of Duty serisinin ise 400 milyon sattığını belirtelim. Rockstar Games'in bir başka açık dünya oyunu Red Dead Redemption 2, 38 milyon adet sattı. Red Dead Redemption serisinin satış miktarı yaklaşık olarak 60 milyona ulaştı.

Take-Two Interactive, 2021 yılının ikinci çeyreğinde 813.3 milyon dolar gelir elde etti. Şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 831.3 milyon dolar gelir elde etmeyi başarmıştı. Oyun firmasının gelirlerinde yüzde 2'lik bir düşüş yaşandı fakat toplam net gelir yüzde 72 artarak 152.3 milyona dolara yükseldi. Sanal para birimi, DLC ve oyun içi satın alım gibi mikro ödemelerin %15 arttığı açıklandı.