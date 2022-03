GTA 5, Yeni Nesil Güncellemesi ile Yerden Yere Vuruldu

Rockstar Games bugüne dek ortaya koyduğu yapımlar ile sektöre yön veren oyun yapımcılarından birisi olarak zihnimizde yer edinmeyi başardı.

Grand Theft Auto.

Red Dead Redemption..

Max Payne...

Öte taraftan son birkaç aya göz attığımızda ve kaseti birazcık geriye doğru sardığımızda, Rockstar Games her zamankinden daha ticari bir kuruluş halini almış gibi gözüküyor.

Bu kötü bir şey değil, nihayetinde tüm ticari kuruluşların varlık amacı kar etmektir.

Öte taraftan Rockstar Games ortaya koyduğu başarılı yapımlar ile kaliteden ödün vermeden kar edilebileceğini bilen, hatta bunu sektöre gösterebilen, bir şirketti.

Nitekim yeni bir oyun duyurusu yaptıklarında, serinin bir öncekinin üzerine kim bilir neler neler ekleyeceklerini düşünürdünüz. Bu imajı sektördeki kaç yapımcının yakalayabildiğini bir düşünün.

Şirketin bu anlamda gerginlik yaratan ilk adımı GTA Trilogy olmuştu. Aslında uzun adı ile Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition olarak da tanıyor olabilirsiniz.

Hatırlıyorsunuz değil mi?

Nasıl unutulabilir ki..

Bu üçlemede GTA: San Andreas, GTA: III ve GTA: Vice City yapımlarının "iyileştirilmiş" halleri yer alıyordu. Oyunlar o kadar iyileştirilmişti ki, oyuncular bunu hak etmediklerini düşünerek şu puanları verdiler:

Nihayetinde Rockstar da çuvallamıştı.

Üstelik bu durum hayranlar açısından gerginlik verici bir durumdu çünkü şirketin ticari emellerle böyle emeksiz bir işe girişmesi, yakın dönemde beklenen GTA VI için de beklentilerin kırılmasına neden olabilirdi.

Başlamadan önce GTA 5 için yayınlanan yeni nesil güncellemesi hakkında birkaç bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Bildiğiniz üzere PlayStation 5 ve Xbox Series X, performans anlamında bir önceki nesilden çok daha güçlü bir duruşa sahip. Bu bakımdan yeni oyunların iki farklı sürüm ile çıktığını görüyoruz.

PlayStation 4 ve Xbox One için çıkarılan sürümler performans tarafındaki çeşitli kısıtlamalara göre tasarlanırken, PlayStation 5 ve Xbox Series X için olanlar, bu kısıtlamaların ortadan kaldırılmış hallerini içeriyor.

Bu geliştirmeleri kısaca daha hızlı yükleme süreleri, daha yüksek kare hızları ve daha iyi grafikler gibi özetleyebiliriz.

İşte GTA 5 için yayınlanan bu yeni nesil güncellemesi, eski nesilin koyduğu kısıtlamaları ortadan kaldırmayı hedefliyordu. Öte taraftan bazı ufak sorunlar var.

Bugüne dek yayınlanan yeni nesil güncellemelerine baktığımızda oyunların ya tamamen ücretsiz bir şekilde yükseltilebildiğini ya da bunun çok cüzi bir ödeme ile yapıldığını görmüştük.

GTA 5 için yayınlanan yeni nesil güncellemesi ise PS5'te 110 TL, Xbox Series'te 220 TL ücrete sahip. Üstelik bunun kampanyalı bir fiyat olduğu da vurgulanıyor.

:)

Elinizde GTA 5'in PS4 sürümü var ama PS5 aldınız ve yeni nesil sürümünü mü oynamak istiyorsunuz?

110 TL ödeyin.

Xbox mı kullanıyorsunuz?

220 TL ödeyin.

Bahsedilen kampanya süresini kaçırdınız mı?

Yalnızca 439 TL.

Temelde grafiklere ve kare hızlarına odaklanan bu güncelleme için istenen fiyat, aslında güncelleme demek de yanlış olur çünkü yeni oyun gibi satıyorlar, pek çok kullanıcıyı sinirlendirmeyi başardı.

Aslında pek çoğumuz GTA 5'e birden fazla platformda sahibiz ve neredeyse 10 yaşına basmaya hazırlanan bu oyun için kaç kez daha ödeme yapmamız gerekiyor?

Ya da daha önemlisi: 30 FPS'ten 60 FPS'e yükseltmek için neden 439 TL ödemeliyim?

Rockstar charging console dudes $10 just to play GTA 5 at 60fps in 2022.

people really paying for GTA 5 again just for extra saturation 💀 pic.twitter.com/IrTFvoCNAq