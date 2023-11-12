GTA 6 Başka Bir İsimle Çıkış Yapabilir!

Bildiğiniz üzere Rockstar Games, herkesin dört gözle beklediği GTA 6 için bir fragman tarihi verdi. Fragmanın aralık ayında çıkacağını duyuruna şirket, 25. yıllarını doldurmalarını da kutlayacaklarını söyledi.

Fragman açıklamasının ardından oyunla ilgili bir çok haber yapılmaya başladı. Onlardan bir tanesi de oyunun çıkışında bir değişiklik olacağını söylüyor. İddialar, GTA 6'nın başka bir isimle çıkış yapacağı yönünde.

Yeni İsmi Ne Olabilir?

Yeni çıkan söylentilere göre GTA 6 başka bir isimle çıkış yapabilir. Bu söylentiler Rockstar Games'in kurucu ortağı ve başkanı Sam Houser’ın paylaşımında GTA 6'dan ‘sıradaki Grand Theft Auto’ şeklinde bahsetmesinin üzerine ortaya çıktı.

Bunun ardından Grand Theft Auto 6'nın sadece Grand Theft Auto 6 olarak anılması yerine Grand Theft Auto Vice olarak adlandırılacağı söylendi. Şimdilik yalnızca söylentiden ibaret olan bu bilgi, henüz resmiyet kazanmadı.

Tahminlere göre GTA 6'nın yeni isminin Grand Theft Auto Vice olması, oyunun Vice City şehrinde geçme olasılığından kaynaklanıyor. Hatta yeni ismin hem "VI" harflerini hem "Vice" kelimesinin başlangıcını hem de Roma rakamlarındaki altı rakamını ifade edeceği söylendi.

Bu da ufak bir kelime oyunu olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yeni ismin şehirdeki uyuşturucu ve yasa dışı eylemler ile mücadele eden ‘vice units’ için de bir gönderme niteliği taşıyacağı düşünüldü.

Peki sizce GTA 6'nın ismi değişecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki bölümden bzimle paylaşabilirsiniz.