Bu Kadarı da Olmaz: GTA 6 Üzerine Girdiği İddiayı Kaybetti, Kendi İdrarını İçti!

GTA 6 tüm zamanların en çok beklenen video oyunlarından biri konumunda ve Rockstar'ın geçtiğimiz günkü açıklaması çoğu oyuncu için kutlamaya yol açması gerekirken, bir oyuncu GTA topluluğuna verdiği bir sözün sonucu olarak kendi idrarını içmek zorunda kaldı.

GTA 6'nın resmî olarak ortaya çıkmasına dek pek çok yalan haber ve söylenti ortaya çıktığından, bir süre sonra topluluktaki oyuncular birbirleriyle iddialara girmeye başladı.

Zamanla pek çok oyuncu GTA 6 duyuru sızıntılarına şüpheyle yaklaştı. Reddit kullanıcısı u/JohnnyRockhard62 dün Rockstar duyurusundan önce ortaya çıkan sızıntıların doğru çıkması hâlinde kendi idrarını içeceğine dair yemin etti.

GTA 6'ya Yönelik Büyük Bir İddiaya Giren Oyuncu Sözünü Tuttu

Çok geçmeden bu iddianın verildiği subreddit'te diğer oyuncular konunun üzerine düşmeye başladı. Bunun üzerine iddianın sahibi kullanıcı "Planım bir kahve fincanına işerken bir video kaydetmek... sonra da onu içeceğim." dedi.

Ne yazık ki u/JohnnyRockhard62'nin verdiği sözün üzerinden 24 saat geçmeden Rockstar, GTA 6'yı duyurdu. Sözünün eri olduğunu ispatlayan u/JohnnyRockhard62, söz verdiği videoyu çekerek Reddit'te paylaştı.

Videoyu paylaşmasıyla pek çok kişi u/JohnnyRockhard62 ile dalga geçmeye başladı. Durum o kadar büyüdü ki Reddit'te konuyla alakasız pek çok kişinin bile dikkatini çekmeyi başardı.

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