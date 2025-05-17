GTA 6'nın Yedeğinden İlk Oynanış Fragmanı Geldi

MindsEye'ın yeni tanıtım fragmanı yayınlandı. Bu oyun hem oynanış hem de grafikler bakımından GTA 6'nın alternatif versiyonu olarak tanımlanıyor. Zaten oyunu geliştiren de Build A Rocket Boy, yani eski GTA çalışanları.

Fragmanda ana karakter Jacob Diaz'ın eline geçirdiği silahlarla çatışmaya daldığı kısa bir sahne görünüyor. Silahlar arasında GTA serilerinde de gördüğümüz klasik silahlardan pompalı tüfek, tabanca ve makineli silah gibi ekipmanlar da var. Sadece silahlar değil, mekanlar da interaktif oluşuyla dikkat çekiyor. Köşeler siper alınabilecek şekilde tasarlanmış, patlayıcı variller var ve taktiklerinizde çevreyi de kullanmanız gerekiyor.

MindsEye oynanış fragmanı:

Araç Sürüş Dinamikleri İddialı

Oyunun kamera sistemine dair detaylar da daha önce yapılmış açıklamalardan sızmıştı. Yardımcı yönetmen Adam Whiting, aracın virajlara girdiği anlarda kameranın gövdeden hafifçe ayrıldığını ve bu sayede oyuncuya kontrolün sınırında olma hissi verildiğini belirtmişti.

Amaç belli: Klasik bir Hollywood kovalamacası atmosferi yaratmak. Ancak bu dramatik kamera efektlerine rağmen oyuncuların aracı son derece hassas kontrol edebileceği söylendi.

Araba kontrollerinde gaz, fren ve el freninin birlikte kullanıldığı özel manevralar da yer alacak. Yani sadece gaza bas gitsin, S'ye bas araba geri vitese taksın gibi bir durum yok. Aktif sürüş mekanikleriyle oyun çok daha eğlenceli ve interaktif bir deneyim sunuyor.

MindsEye Ne Zaman Çıkacak?

PC, PS5 ve Xbox Series X/S için geliştirilen MindsEye, 10 Haziran'da çıkacak. Şu anda ön sipariş süreci açık ve dilerseniz 59.99 dolar karşılığında alabilirsiniz.

Sizce bu oyun kendisinden daha pahalı olacak GTA 6'ya alternatif oluşturabilir mi? Yazın en iddialı oyunlarından biri olmasına rağmen beklenen etkiyi yaratacak mı yoksa hayal kırıklığına mı uğratır? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.