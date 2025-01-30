GTA 6'nın Çıkış Tarihi Sızdırıldı! İşte O Tarih

Oyun dünyası, GTA 6 ile ilgili yeni söylentilerle çalkalanıyor. Tüm zamanların en yüksek bekletiye sahip oyunuyla ilgili en çok ilgi çeken "dedikodu" ise kuşkusuz çıkış tarihi. Son olarak XUruguay isimli bir oyun mağazasının Grand Theft Auto VI hayranlarını heyecanlandıran bu bilgiyi sızdırdığı iddia edildi. İşte GTA 6 çıkış tarihi!

GTA 6, 17 Eylül 2025'te Çıkabilir

GTA 6'nın 2025 sonbaharda çıkacağı zaten biliniyor. Rockstar Games, bir erteleme olmazsa oyunu bu birkaç aylık periyod içerisinde çıkaracağını ilk fragman ile birlikte duyurmuştu. Şimdi ise XUruguay isimli bir oyun mağazası GTA 6'nın 17 Eylül 2025'te piyasaya sürüleceğini iddia etti.

Oyunun listelendiği sayfada çok fazla bilgi yer almazken, 17 Eylül çıkış tarihine yer verildi. Olayın yayılmasının ardından ise platform ilgili tarihi sayfadan kaldırdı. XUruguay nispeten küçük bir site. Similiarweb verilerine göre Aralık 2025 trafiği 50 bin kullanıcının altında.

Bu nedenle Rockstar'ın GTA 6'nın çıkış tarihini paylaşmış olması ve bilginin gerçek olma ihtimali oldukça düşük. Özellikle de oyunların artık fiziksel değil de dijital kopyalar halinde satıldığını ve erken sevkiyat diye bir şeye gerek olmadığını varsayarsak. Yine de bu bilginin gerçek olma ihtimali de mevcut.

Rockstar Games ve yayıncı Take-Two Interactive, şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, sızıntının gerçek bir bilgi mi yoksa tahmin mi olduğu net değil. Oyun severler, GTA 6'nın çıkış tarihini sabırsızlıkla beklerken, resmi duyuru için geri sayım sürüyor. Yeniden izlemek isteyenler için Rockstar'ın GTA 6 ile ilgili son paylaşımı ise şu şekilde: