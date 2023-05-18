Take-Two Mali Beklentilerini Açıkladı: GTA 6 Çıkış Tarihi Belli Olmuş Olabilir!

Take-Two güncel yıllık kazanç raporunu yayınladı ve raporda GTA 6'nın 2025 yılında piyasaya sürülebileceğine dair ilgi çekici tahminler yer alıyor.

IGN tarafından tespit edildiği üzere, yayıncı Take-Two 2025 mali yılı için (Nisan 2024'te başlayacak) "çığır açan birkaç oyunu" piyasaya sürerken kesinlikle şaşırtıcı bir şekilde 8 milyar dolar net gelir elde edeceğini öngörüyor.

Bu, 2023 mali yılı için bildirdiği 5,3 milyar dolardan önemli bir sıçrama. Rapor özellikle Mart ve Nisan 2025 arasında önemli bir şeyler olacağını gösteriyor.

GTA 6 Mart - Nisan 2025 Arasında Piyasaya Sürülebilir

Take-Two ayrıca kazanç raporunda "Son birkaç yıldır, şirketimizi daha da büyük başarı seviyelerine taşıyacağına inandığımız inanılmaz derecede sağlam bir proje hattını piyasaya sürmek için hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Rockstar'ın neredeyse bir yıl süren söylenti ve raporların ardından nihayet geçtiğimiz Şubat ayında duyurduğu GTA 6'nın bu mali gelirleri sağlayacağı bekleniyor. Take-Two için GTA 6 devasa bir yapım olacak; zira selefi piyasaya sürüldükten sonraki 24 saat içinde 1 milyar doların üzerinde hasılat elde etmiş ve 180 milyondan fazla kopya satmıştı.

Yine de her zaman olduğu gibi, Take-Two daha fazla detay verene dek ttüm bunlar spekülasyon olarak kalacak gibi görünüyor.