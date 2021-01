GTA 6 Çıkış Tarihi Hakkında Yeni İpucu!

GTA 6 çıkış tarihi, Grand Theft Auto serisinin hayranları tarafından uzun bir zamandır bekleniyordu. Eskiden Rockstar Games’in sınırlı erişim programında yer almış bir kişi ise serinin yeni oyununu bekleyen milyonlarca oyuncunun merakını bir nebze giderecek bir açıklamada bulundu. Twitter hesabında paylaştığı tweetle oyuncuları bilgilendiren test ekibinin eski üyesi yaptığı açıklamalarla oyuncuların büyük bir kısmının hayal kırıklığına uğramasına yol açtı.

Eskiden Rockstar Games’te sınırlı erişim sahibi birkaç üyesinden bir tanesi olan bir kullanıcı, Twitter’da paylaştığı tweet ile Grand Theft Auto 6 hakkında oyuncuların merak ettiği sorulardan bir tanesine değindi.

Uzun zamandır çıkışını gerçekleştirmesi beklenen açık dünya aksiyon oyunu eğer 2020 yılının sonuna doğru çıkışını gerçekleştirseydi tüm zamanların en popüler video oyunu serisinin son oyunu olacaktı. Öte yandan Grand Theft Auto V (GTA 5) 2013 yılında tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu rekorunu hala elinde tutuyor. Büyük bir satış rekorunun altına imza atan video oyunu çıkışının üstünden sekiz yıl geçmesine rağmen hala en çok satan oyunlardan bir tanesi olmaya devam ediyor.

GTA serisinin şu anda son oyunu olma unvanına sahip GTA V’in online moduna en son eklenen Cayo Perico, oyuncuları çok daha uzun bir süre oyuna bağımlı tutacakmış gibi görünüyor. Oyunun çıkışını gerçekleştirdiği ilk günden bu yana en büyük soygun olması ile bilinen Cayo Perico ayrıca oyuncuların isterse tek başına da yapabilecekleri ilk soygun. Bunlar GTA Online oyuncuları için büyük bir gelişme olsa da Cayo Perico adasının belirli soygun görevlerinin dışında özgür bir şekilde keşfedilemiyor.

Oyuncuları GTA Online’a eklenen son soygun görevinin dışında bir şey daha hayal kırıklığına uğrattı. GTA serisinin hayranlarında asıl hayal kırıklığı, Yan2295 kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan tweetten sonra meydana geldi. Eskiden Rockstar Games’te Insider olan bu kullanıcı tarafından paylaşılan tweette “Evet, GTA 6 geliştirilme aşamasında. Hayır, yakında gelmeyecek. Hayır, ne zaman duyurulacağını veya yayımlanacağını bilmiyorum. Artık sormayı bırakabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Yes GTA 6 is being developped.

No it's not coming soon.

No I don't know when it's gonna be announced or released.

You can stop asking now.