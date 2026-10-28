GTA 6'nın İndirme Boyutu Ortaya Çıktı!

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda GTA 6'nın dosya boyutu ortaya çıktı. Peki, Rockstar Games'in uzun süredir merakla beklenen oyununu PlayStation 5'te indirmek için kaç GB boş alana ihtiyaç duyulacak?

GTA 6 Kaç GB Olacak?

GTA 6'nın PlayStation 5 sürümünün 210 GB dosya boyutuna sahip olacağı iddia edildi. Oyunun sunacağı devasa açık dünya ve kapsamlı içerik göz önünde bulundurulduğunda bu kadar yüksek bir dosya boyutu pek şaşırtıcı değil. İddianın doğru çıkması durumunda oyuncular, oyunu konsollarına yükleyebilmek için önemli miktarda depolama alanı ayırmak zorunda kalabilir.

GTA 6'nın Xbox Series X/S konsolunda kaç GB yer kaplayacağına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak PS5 sürümü için öne sürülen 210 GB'lık boyut göz önüne alındığında Xbox tarafında da benzer miktarda depolama alanına ihtiyaç duyulabilir.

GTA 6'nın Fragmanı

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. PC sürümünün ise 2027 yılının şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada GTA 5'in de PC platformuna geç geldiğini belirtelim. Oyunun konsol sürümü 2013'te, PC sürümü ise 2014'te çıkmıştı.

GTA 6 Neler Sunacak?

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek GTA 6, Vice City atmosferine sahip kurgusal Leonida eyaletinde geçecek. Soygun temasına sahip olacak oyunda aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı görevleri tamamlamaya çalışacağız. Oyunda görevleri yapmanın yanı sıra şehirde özgürce gezebileceğiz.

Oyunda Jason ve Lucia isimli iki ana karakter bulunacak. Karakterler arasında kolayca geçiş yapılabilmesi bekleniyor. Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda dinamik hava durumu sisteminin de yer alması bekleniyor. Ayrıca üçüncü şahıs ve birinci şahıs kamera açıları arasında geçiş yapılabileceği tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın 210 GB gibi yüksek bir dosya boyutuna sahip olacağı iddiası, oyunun devasa açık dünyası göz önüne alındığında çok şaşırtıcı görünmüyor. GTA 6 gibi uzun süredir beklenen bir yapım için depolama alanı açmak pek çok oyuncu açısından sorun olmayabilir. Öte yandan oyunun ilerleyen dönemlerde gelecek güncellemelerle daha fazla yer kaplaması da mümkün.