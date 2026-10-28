Xbox’ta Korku Oyunları İndirime Girdi, Bazıları %90 Ucuzladı

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Microsoft'un korku oyunlarına odaklanan Xbox Shocktober indirimi 22 Ekim 2026'da Türkiye mağazasında da başladı. Silent Hill 2, Alan Wake 2 ve Resident Evil oyunlarını kapsayan kampanyada bazı yapımların fiyatı %90 düşüyor. İndirim Türkiye saatiyle 5 Kasım 2026 12.59'da sona erecek.

Shocktober İndirimi Ne Zaman Bitiyor?

Microsoft Store Türkiye'de ürünlerin büyük bölümünün fiyatı 22 Ekim 2026 saat 03.00'te düştü, resmi Xbox hesabı da kampanyayı 2 gün sonra X'te duyurdu. Mağaza afişinde bitiş tarihi 4 Kasım 2026 olarak görünse de ürünlerin büyük çoğunluğunda indirim, Türkiye saatiyle 5 Kasım 2026 12.59'a kadar sürüyor. Daha erken biten 9 ürünün arasındaki Lara Croft and the Temple of Osiris, 1 Kasım 2026 12.59'da tam fiyatına dönüyor.

Microsoft Store Türkiye'deki indirim sayfası 26 Ekim 2026 itibarıyla 691 ürünü kapsıyor. Bunların 583'ünü oyunlar, 108'ini ek içerikler oluşturuyor. Afişte %60'a varan indirimden söz edilse de kampanyadaki en yüksek oran %90 ve bu orandan yararlanan 50 ürün bulunuyor.

Kampanya korku dışındaki bazı oyunları da kapsıyor. Battlefield 2042 Elite Edition 4.999 TL yerine 499,90 TL'ye, Tomb Raider: Definitive Edition 347,75 TL yerine 34,77 TL'ye iniyor. Aynı seriden Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition 69,57 TL'ye inerken 6 klasik oyunu bir araya getiren Tomb Raider I-VI Remastered de %80 indirimle 260 TL'ye düşüyor.

Hangi Korku Oyunu Kaça Düştü?

Aşağıdaki tabloda kampanyadaki bilinen korku oyunlarının Microsoft Store Türkiye fiyatları bulunuyor. Türkçe sütunu, oyunların Xbox paketinde listelenen dillere göre hazırlandı; "Bilinmiyor" yazan oyunda Microsoft, Xbox sürümünün dil listesini paylaşmıyor.

Oyun İndirimsiz İndirimli İndirim Türkçe Resident Evil Requiem 3.449 TL 2.241,85 TL %35 Yok SILENT HILL 2 Deluxe Edition 2.799 TL 1.119,60 TL %60 Yok Dying Light: The Beast 2.269 TL 1.134,50 TL %50 Var Alan Wake 2 1.099 TL 329,70 TL %70 Yok Resident Evil 4 1.399 TL 349,75 TL %75 Yok Resident Evil 2 1.399 TL 279,80 TL %80 Yok Dead Island 2 1.749 TL 262,35 TL %85 Yok The Outlast Trials Deluxe Edition 1.000 TL 100 TL %90 Var Alien: Isolation 379 TL 94,75 TL %75 Bilinmiyor The Quarry - Deluxe Edition 789 TL 78,90 TL %90 Var

Tablonun en pahalı oyunu olan Resident Evil Requiem %35 indirimle 2.241,85 TL'ye düşüyor. Requiem'le aynı seriden gelen Resident Evil 2 %80 indirimle 279,80 TL'ye, Resident Evil 4 de %75 indirimle 349,75 TL'ye geriliyor. SILENT HILL 2 Deluxe Edition'da indirim %60'a çıkıyor ve oyunun fiyatı 2.799 TL'den 1.119,60 TL'ye iniyor.

%70 indirimle 1.099 TL'den 329,70 TL'ye inen Alan Wake 2, Xbox paketinde Türkçe dil seçeneği sunmuyor. Dead Island 2'nin fiyatı %85 indirimle 262,35 TL'ye, Alien: Isolation'ınki %75 oranında düşüşle 94,75 TL'ye çekildi.

Microsoft'un %90 indirim uyguladığı korku oyunları arasında The Quarry - Deluxe Edition 789 TL'den 78,90 TL'ye, The Outlast Trials Deluxe Edition 1.000 TL'den 100 TL'ye iniyor. The Quarry, Haziran 2026'da da Steam'de %90 indirime girmişti.

Türkçe Destekli Hangi Oyunlar İndirimde?

Tablodaki oyunlardan 3'ü hem Xbox paketinde hem de PC sürümünde Türkçe dil seçeneği sunuyor. Bunların en yenisi olan Dying Light: The Beast, %50 indirimle 2.269 TL'den 1.134,50 TL'ye iniyor. PS4 ve Xbox One'a çıkmayan oyunun yanında %90 indirimli The Quarry - Deluxe Edition ile The Outlast Trials Deluxe Edition da Türkçe oynanabiliyor.

Game Pass Üyelerine Ek İndirim Var mı?

Microsoft, Shocktober kampanyasında Game Pass Ultimate üyelerine ek bir indirim tanımlamadı. Standart %20'lik üye indiriminin görüldüğü Mortal Kombat 1: Son Sürüm gibi oyunlarda da kampanya fiyatı çok daha düşük; oyun 2.499 TL yerine %75 indirimle 624,75 TL'ye iniyor. Game Pass kataloğunda da bulunan Dead Island 2 ve Resident Evil 2 için abonelerin satın almadan önce kütüphanesine bakması yerinde olur.

Editörün Yorumu

Microsoft Store ABD'de 4,99 dolar olan The Outlast Trials Deluxe Edition, Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli kuruyla yaklaşık 248 TL ederken Türkiye'de 100 TL'ye satılıyor. Bence sepetin ilk 2 oyunu 279,80 TL'lik Resident Evil 2 ile 329,70 TL'lik Alan Wake 2 olmalı. Öte yandan bu 2 oyun Türkçe dil seçeneği sunmuyor ve Game Pass aboneleri Resident Evil 2'yi katalogda buluyor. Türkçe oynamak isteyenlere 78,90 TL'lik The Quarry'yi öneririm.