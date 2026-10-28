Samsung, Galaxy Telefonları Oyunlarda Yavaşlattığı İçin 760 Milyon TL Ceza Aldı

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Güney Kore'nin rekabet düzenleyicisi Kore Adil Ticaret Komisyonu (KFTC), Türkiye'de de satılan Galaxy telefonların reklamlarında oyun yavaşlatmasının açıklanmamasını aldatıcı buldu. 27 Ekim 2026'da duyurulan Samsung GOS cezası 20,1 milyar won, yani yaklaşık 15 milyon dolar. Samsung ise karara itiraz ederek yargıya gideceğini açıkladı.

KFTC Samsung'a Neden Ceza Verdi?

Komisyon Samsung'un Galaxy reklamlarında üstün oyun performansını öne çıkarırken önceden yüklü Game Optimizing Service (GOS, Oyun Optimizasyon Servisi) uygulamasının belirli oyunlarda işlemci hızını sabit bir tavanla sınırladığını açıklamamasını aldatıcı buldu. Kararın dayanağı Kore'nin Etiketleme ve Reklamda Adalet Yasası. KFTC para cezasının yanında Samsung'a düzeltici emir de verdi.

KFTC'nin değerlendirmesinde olağan ısı yönetimi, cihaz ısındıkça performansı kademeli olarak düşürüyor. GOS ise oyun açılır açılmaz, cihazın sıcaklığından bağımsız olarak önceden belirlenmiş bir tavan uyguluyordu. Galaxy S22'de PUBG: New State açıldığında azami işlemci hızı 2,99 GHz'den 0,94 GHz'e, yani bu değerin yaklaşık yüzde 31'ine iniyordu. Sınırın devreye girdiği oyun sayısı Galaxy S21 serisinde 82'ydi; JoongAng Daily'ye göre bu sayı Galaxy S22 serisinde 47, Galaxy Tab S8 serisinde 8.

Ceza Hangi Galaxy Modellerini Kapsıyor?

KFTC'nin kararı Galaxy S21, Galaxy S22 ve Galaxy Tab S8 serilerinin reklamlarını konu alıyor. Komisyonun incelediği reklam dönemi Ocak 2021 ile Mart 2022 arasını kapsıyor. 20,1 milyar wonluk ceza Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli Kore wonu döviz satış kuruyla yaklaşık 760 milyon TL'ye denk geliyor.

Komisyonun denetçisi 64,4 milyar wona kadar ceza önermiş ve ihlali ağır saymıştı. JoongAng Daily'ye göre komisyon, Samsung'un performans sınırını kaldırması gibi gönüllü düzeltmeleri dikkate alarak tutarı düşürdü. KFTC açıkladığı tutarı geçici ceza olarak belirledi.

Galaxy S21 ve Galaxy S22 serileri Türkiye'de de resmi olarak satıldı; Galaxy S22 serisi için One UI 8.5 müjdesi de Mayıs 2026'da gündeme gelmişti. KFTC'nin verdiği ceza bir idari para cezası olduğu için Kore'de ya da Türkiye'de bu telefonları kullananlara ödeme içermiyor.

Samsung Karara Nasıl Yanıt Verdi?

Samsung karara anlam veremediğini belirterek gerekçeli kararı inceledikten sonra dava açacağını söyledi. Şirketin savunmasına göre GOS, oyunlarda hissedilen performansı iyileştirmek için geliştirilmiş bir özellikti ve işlemci saat hızı tek başına oyun deneyimini anlatmıyordu. Samsung saniyedeki kare sayısının (FPS), görüntü istikrarının ve cihaz sıcaklığının birlikte ele alınması gerektiğini savundu.

Şirket, Kore, ABD ve İsrail'de GOS nedeniyle açılan 8 davanın tazminat sorumluluğu doğmadan sonuçlandığını da hatırlattı. Kore'de kullanıcıların 2022'de açtığı toplu davada ilk derece mahkemesi Haziran 2025'te reklamları yanıltıcı buldu, zarar ispatlanmadığı için tazminat talebini reddetti. İstinaf aşamasındaki dava Mart 2026'da Seul Yüksek Mahkemesi'nin zorunlu arabuluculuk kararıyla kapandı; arabuluculuğun şartları açıklanmadı.

GOS Tartışması 2022'de Nasıl Başlamıştı?

Kullanıcılar Galaxy S22'nin satışa çıktığı Şubat-Mart 2022 döneminde GOS'un binlerce uygulamayı kimliğine göre yavaşlattığını ve servisin kapatılamadığını fark etti. Performans testi uygulaması Geekbench 4 Mart 2022'de Galaxy S10, S20, S21 ve S22 serilerini Fan Edition (FE) modelleriyle birlikte sonuç listesinden çıkardı. Geekbench GOS'un test uygulamalarını yavaşlatmanın dışında tutmasını bir tür test manipülasyonu olarak niteledi.

Samsung Mart 2022'de Galaxy S22 için performans sınırlarını kaldıran ve kullanıcıya seçim hakkı tanıyan bir güncelleme yayımladı. 16 Mart 2022'deki hissedarlar toplantısında da Samsung Elektronik Başkan Yardımcısı Han Jong-hee tüketicilerden özür diledi. Şirket KFTC'nin cezalandırdığı ayarları bu güncellemeden beri kullanmadığını belirtiyor. Benzer bir tartışmanın ardından Apple da iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlattığını kabul edip tazminat ödemeye başlamıştı.

Editörün Yorumu

Bence bu kararın ağırlığı tutarından çok yaptığı tanımdan geliyor: KFTC, sıcaklıktan bağımsız uygulanan bir performans tavanını reklamda açıklamamayı tüketiciyi yanıltmak olarak tanımladı. Diğer üreticilerin de oyun modlarını tanıtırken bu tür sınırları açıkça yazmaya başlayacağını düşünüyorum. Yine de 760 milyon TL'lik ceza Samsung'un ölçeğinde küçük kalıyor ve şirketin açacağı dava, kararın kalıcılığını uzun süre belirsiz bırakabilir.