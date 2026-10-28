OnePlus’ın Klips Kulaklığı Takıldığı Kulağı Kendisi Tanıyor

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

OnePlus, Ekim 2026'nın ortasında Rusya'da satışa sunduğu klips tipi kulaklığını global sitesinde de listeledi. Kulak kanalını açık bırakarak kulak kepçesine tutunan OnePlus Buds Clip, takıldığı kulağı kendisi algılayıp sesi buna göre yönlendiriyor. Kulaklığın ürün sayfası OnePlus Türkiye sitesinde de açıldı, ancak sayfada fiyat bilgisi bulunmuyor.

Buds Clip Hangi Kulağa Takıldığını Nasıl Anlıyor?

OnePlus, Buds Clip'te sol ve sağ kulaklık ayrımını kaldırdı. Simetrik tasarlanan kulaklıklar takıldıkları kulağı algılayıp ses kanalını buna göre yönlendiriyor, tek kulaklıkla kullanımda da stereo ses veriyor. OnePlus'ın ürün sayfasındaki dipnota göre algılamanın doğruluğu baş hareketlerine ve duruşa bağlı olarak değişebiliyor.

Kulaklığı kulağa bağlayan C biçimli kemer nikel-titanyum alaşımından yapılıyor ve OnePlus'a göre laboratuvar testlerinde 30.000'den fazla bükülmeye dayanıyor. Her kulaklık 5,2 gram, şarj kutusuyla toplam ağırlık 46,3 gram. TÜV Rheinland'in rahat oturma sertifikasını da alan kulaklığı OnePlus; Pearl White (beyaz), Pebble Gray (gri) ve Twilight Rose (pembe) renkleriyle listeledi. Kadife dokulu yumuşak kaplama yalnızca beyaz renkte bulunuyor.

Buds Clip'in Ses ve Mikrofon Özellikleri Neler?

Kulaklıklarda Dynaudio ile birlikte ayarlanan 11 mm bas (woofer) ve 9 mm tiz (tweeter) sürücü var, her sürücüye ayrı bir dijital-analog dönüştürücü (DAC) eşlik ediyor. Frekans aralığı 20 Hz-40 kHz. Buds Clip sesi aktarmak için AAC, SBC ve LHDC 5.0 kodeklerini destekliyor. OnePlus'a göre yüksek çözünürlüklü ses (Hi-Res Audio) LHDC 5.0 üzerinden Android cihazlarda çalışıyor, iPhone'larda bu destek yok.

Her kulaklıkta 2 MEMS (mikro elektromekanik sistem) mikrofon ve konuşurken oluşan titreşimi kemik üzerinden algılayan 1 VPU (ses alma birimi) bulunuyor; toplam mikrofon sayısı 6. Ses sızıntısını azaltmak için OnePlus arka delikten ters fazlı dalga yayan dipol ses alanı teknolojisini kullanıyor. OnePlus'ın laboratuvar verisine göre 6 nanometre üretim teknolojisine sahip yapay zekâ ses çipi, arama sırasındaki gürültü engellemede OnePlus Buds 4 modelinden 100 kat fazla işlem gücü sunuyor.

Buds Clip, Bluetooth 6.1 ile 10 metre menzilde bağlanıyor ve 2 cihaza aynı anda bağlı kalabiliyor. Google Fast Pair ve Microsoft Swift Pair desteği, Android ve Windows cihazlarla eşleştirmeyi hızlandırıyor. HeyMelody uygulamasında Dynaudio profilinin de bulunduğu 4 ses profili var. Çeviri özelliği AI Translate, OxygenOS 15.0.1 ve üstünü çalıştıran seçili OnePlus cihazlarla çalışıyor. OnePlus desteklenen dillerin listesini uygulamaya bıraktığından çevirinin Türkçeyi destekleyip desteklemediği belli değil.

Buds Clip'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Her kulaklıkta 58 mAh, şarj kutusunda 530 mAh batarya var. OnePlus'ın %50 ses seviyesinde yaptığı ölçüme göre kulaklıklar AAC ile 9,5 saat, kutuyla birlikte 40 saat çalışıyor. LHDC kullanıldığında bu süreler 8 ve 36 saate iniyor. USB-C ile şarj olan kulaklıklar yaklaşık 60 dakikada, kutuyla birlikte yaklaşık 80 dakikada doluyor.

Resmi teknik tabloda kablosuz şarj desteği yok, kutu içeriği listesinde de şarj kablosu bulunmuyor. Kulaklıklar IP55 sertifikasıyla toza ve su püskürmesine dayanıklı; şarj kutusunda bu sertifika yok.

Buds Clip; 11+9 mm çift sürücü, nikel-titanyum kemer, 5,2 gramlık ağırlık, IP55, Bluetooth 6.1, LHDC 5.0 ve 58/530 mAh bataryalarla OPPO'nun 21 Nisan 2026'da Çin'de tanıttığı Enco Clip2 ile aynı donanımı paylaşıyor. 2 modelin kulaklık ölçüleri de 27,6×25,5×17,6 milimetreyle aynı. OnePlus ve OPPO, Buds Clip ile Enco Clip2 arasındaki bağ hakkında açıklama yapmadı.

Buds Clip Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

OnePlus Türkiye sitesindeki ürün sayfasında fiyat yok, satın alma düğmesinin yerinde "Notify Me" (Beni Bilgilendir) seçeneği var. Kulaklığın Türkiye ve küresel fiyatıyla satış tarihi açıklanmadı. 27 Ekim 2026 itibarıyla ürün sayfası OnePlus'ın ABD, İngiltere, Avrupa ve Hindistan sitelerinde bulunmuyor.

Rusya'da Ekim 2026'nın ortasında satışa çıkan kulaklığın fiyatı 8.699 ruble. Bu fiyat, Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli ruble kuruyla yaklaşık 5 bin 393 TL'ye denk geliyor. Takıldığı kulağı algılayan bir başka klips kulaklık olan Huawei FreeClip 2 S'nin Türkiye fiyatı Ağustos 2026'da 12.999 TL olarak açıklandı. Nothing'in alt markası CMF de Clip Pro modeliyle klips tipi kulaklık kategorisinde yarışıyor.

Editörün Yorumu

Buds Clip'i iPhone kullananlara önermekte zorlanırım, çünkü Hi-Res ses Android cihazlara, AI Translate ise seçili OnePlus modellerine bağlı. Takıldığı kulağı tanıyan tasarım Huawei FreeClip 2 S'te de bulunduğundan tek başına fark yaratmıyor. Bence tercihi fiyat şekillendirecek: Türkiye etiketi 12.999 TL'nin rahatça altında kalırsa Buds Clip güçlü bir seçenek olur. Yine de açık kulak tasarımın gürültülü ortamdaki başarısını denemeden kesin konuşmam.