Apple, İç Ekranı Sorunlu iPhone Duo’lar İçin Değişim Sunuyor

Apple ilk katlanabilir telefonunda menteşe hattı boyunca çatlayan iPhone Duo iç ekran şikâyetlerine 26 Ekim 2026'da yanıt verdi. Az sayıda cihazın etkilendiğini söyleyen şirket, ekranında sorun yaşayan kullanıcıları değişim için AppleCare'e yönlendirdi. Yanıt, 23 Ekim 2026'dan beri Türkiye'de de satılan telefonun sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor.

Apple İç Ekran Sorunu Hakkında Ne Dedi?

Apple'ın yanıtını 9to5Mac, MacRumors ve Engadget aynı metinle yayımladı. Şirket "Az sayıda iPhone Duo'nun iç ekranını etkileyen bir sorunun farkındayız" dedi ve ekranında sorun yaşayan kullanıcıların değişim için AppleCare ile iletişime geçmesini istedi. Apple aynı metinde ilk kullanıcılardan gelen tepkinin son derece olumlu olduğunu da vurguladı.

Apple yayın kuruluşlarına verdiği arka plan bilgisinde sorunun çok az sayıda cihazı etkilediğini ve satın almadan kısa süre sonra belirdiğini, zamanla ortaya çıkacak bir kusur olmadığını anlattı. 9to5Mac'e göre değişim için AppleCare+ sahibi olmak gerekmiyor, telefonu operatörden alanlar da operatöre değil doğrudan AppleCare'e başvurmalı. Sorunun nedeni, etkilenen cihaz sayısı ve değişimin ülkelere göre nasıl yürüyeceği açıklanmadı.

Çatlak Nasıl Ortaya Çıkıyor?

Kullanıcıların MacRumors'a ve forumlara taşıdığı fotoğraflarda çatlak, iç ekranın menteşe hattında ve çoğunlukla alt yarıda beliriyor. Çatlaktan ekranın sağ kenarına doğru uzanan parlak bir piksel çizgisi oluşuyor, hasardan hemen önce menteşede takılma hissi ve çıtırtı sesi geliyor. MacRumors'ın aktardığı bir Reddit paylaşımına göre Avustralya'da telefonunu yaklaşık 6 saat kullanan bir kişinin ekranı 20'den az açıp kapamada çatladı ve gittiği Apple Store cihazı hemen yenisiyle değiştirdi.

Şikâyetlerin çoğu Reddit, MacRumors forumları, X ve TikTok'tan çıktı; paylaşılan vakalar ABD, Avustralya ve Çin'den geldi. 9to5Mac ile MacRumors, dolaşan görsellerin bir kısmının yapay zekâyla üretilmiş sahte görseller olduğunu yazdı. MacRumors'a göre bu sahte kareler sorunun gerçek boyutunu anlamayı zorlaştırıyor. Telefonu inceleyenler de binlerce kez katladıkları testlerde çatlamayla karşılaşmadı.

Sorunun Nedeni Ne Olabilir?

Apple bir neden göstermedi, tamir rehberleriyle bilinen iFixit ise sökümde gördüklerini kullanıcı bildirimleriyle karşılaştırdı. iFixit'e göre hasar, telefonun 2 yarısını bağlayan esnek kablonun geçtiği boşluğun hemen altında toplanıyor. Söküm ekibinin olası gördüğü senaryolardan birinde telefon kapanırken aşağı inmesi gereken orta destek çubuğu yeterince inmiyor ve kıvrılan ekran bu çubuğa baskı yapıyor. Bu, iFixit'in sökümden çıkardığı bir hipotez ve Apple bu görüşü doğrulamadı.

Apple'ın açıklamayla aynı gün yayımladığı bir destek sayfası da iPhone Duo'nun menteşe sorunları için izlenecek adımları sıralıyor. Sayfa çatlama sorununu adıyla anmıyor, son adım olarak iç ekran ünitesinin değişimini öneriyor.

Türkiye'deki Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Apple Türkiye, telefonu satışa çıktığı gün mağazalardan teslim alanlar dahil Türkiye'deki kullanıcılar için ayrı bir açıklama yapmadı. Apple'ın metni ülke ayırmıyor, şirket farklı bir koşul da duyurmadı. Ekranında çizgi, çatlak ya da menteşede takılma gören kullanıcılar Apple Destek uygulamasından onarım talebi oluşturabilir ya da bir Apple Store'a gidebilir.

Apple değişimin ücretli mi ücretsiz mi olacağını söylemedi, bu yüzden onarım ücreti de önem taşıyor. Şirketin Türkiye onarım ücreti tahmin sayfasında iPhone Duo'nun garanti dışı iç ekran onarımı 114.939 TL. Aynı onarım ABD'de 999 dolar tutuyor. Bu tutar, Merkez Bankası'nın 26 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla 49 bin 713 TL'ye denk geliyor.

Türkiye'de ön siparişe açılan iPhone Duo'nun 256 GB modeli 229.999 TL, 512 GB modeli 246.999 TL, 1 TB modeli 280.999 TL ve 2 TB modeli 335.999 TL. Türkiye'deki iç ekran onarımı en ucuz modelin fiyatının yaklaşık yarısına denk geliyor. Fiyatı diğer pazarlarla kıyaslamak isteyenler iPhone Duo'nun en pahalı olduğu ülkeler listesine bakabilir.

Editörün Yorumu

Apple'ın sorunu satıştan 3 gün sonra doğrulamasını olumlu buluyorum, çünkü sahte görsellerle büyüyen bir tartışmada şirketin sessiz kalması kullanıcıyı daha çok tedirgin ederdi. Yeni bir iPhone Duo alan okurlara ilk haftada menteşeyi yakından izlemelerini ve çıtırtı duyduklarında beklemeden başvurmalarını öneririm. Yine de değişimin ücretsiz olduğu yazılı olarak söylenmedikçe 114.939 TL'lik onarım ücreti soru işareti olarak kalacak.