GTA 6 Duyuru Tarihi Ortaya Çıktı!

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) duyuru tarihi sızdırıldı. Peki, çok sayıda oyuncu tarafından yıllardır sabırsızlıkla beklenen yeni GTA oyunu ne zaman duyurulacak? Gün yüzüne çıkan bilgilere dair detaylar haberimizde.

Rockstar North tarafından geliştirilen GTA 5 ilk olarak 2013'te PlayStation 3 ve Xbox 360 konsollarına çıkmıştı. Kısa sürede büyük bir başarının altına imza atan video oyunu, 2014'te PlayStation 4 ve Xbox One'a, 2015'te PC'ye, 2022'de ise PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülmüştü.

Yıllardır beklenen Grand Theft Auto 6 isimli oyunun uzun bir süredir geliştirilme aşamasında olduğu biliniyordu ancak resmi olarak duyurulmamıştı. Söz konusu oyun ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme, GTA serinin yeni oyununun duyuru tarihini gün yüzüne çıkardı.

GTA 6 Duyuru Tarihi Ne Zaman?

Gamerficial'daki habere göre Grand Theft Auto 6, 17 Mayıs 2023 tarihinde duyurulacak. Bu tarihte ayrıca Take-Two Interactive yatırımcı görüşmesinin de gerçekleşeceği belirtildi. Twitter kullanıcısı mnm345 ise GTA 6'nın 17 Mayıs tarihinden önce açıklanacağını öne sürdü.

İddialar doğru olabilir çünkü Grand Theft Auto oyunları, şirketin en büyük gelir kaynaklarından biri oldu ve tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından uzun bir süredir bekleniyor.

Söz konusu iddiaların yanı sıra Tez2, 10 Mart 2023 tarihinde GTAForums'ta eylül ya da ekim ayında yeni Grand Theft Auto oyunu için bir teaser videosunun yayımlanabileceğini tahmin etmişti.