Merakla Beklenen GTA 6 Ertelendi mi? Çıkış Tarihi Ne Zaman?

2022'deki büyük sızıntının ardından Aralık 2023'te resmi olarak duyurulan GTA 6, 2013'te yayımlanan GTA V'in devamı olarak çıkarılacak. Dünya çapında milyonlarca oyuncu, bu devam oyununu heyecanla bekliyor.

Oyun çıkışı üzerinden on yıl geçmesine rağmen hala artış gösteren satış rakamlarına sahip olan bu oyunun devamı için Rockstar Games çalışmalarına son hızla devam ediyor.

Oyun, Miami, Florida'nın kurgusal bir versiyonu olan Vice City'de geçiyor. Oyunun PS5 ve Xbox Series'e 2025'te geleceği planlanlanıyor. Kotaku'nun kaynaklardan öğrendiğine göre hedef çıkış tarihi de 2025'in ilk ayları.

GTA 6'nın Çıkış Tarihi Ertelendi mi?

Ancak, Kotaku'nun son öğrendiği bilgilere göre, devam oyununun 2025'in başlarında çıkması oldukça zor görünüyor. Üretimin raporlara göre geride kalması durumunda çıkış tarihi 2026'ya bile sarkabilir.

Şubat ayında birçok sızıntıdan sonra Bloomberg, Rockstar Games'in Nisan ayından itibaren çalışanlarını haftada beş gün ofiste çalışmaya dönmelerini zorunlu kıldığını bildirmişti. Kısa sürede yapılan bu radikal değişiklik birçok kişiyi şaşırttı ve uzaktan işe alındıktan sonra personeller ofis ortamına uyum sağlayamadı.

Raporlara göre, Rockstar'ın ofise geri dönme zorunluluğunu uygulama sebeplerinin güvenlik ve kalite olduğu belirtilse de, asıl nedeninin GTA 6'nın geliştirilmesinde geride kalınması olduğu tahmin ediliyor.

Şu anda, Rockstar'ın hala GTA 6'nın 2025'in baharında gelmesini amaçladığı bildiriliyor. 2025'in ilk aylarında çıkış hedeflenirken, kaynaklar bu durumun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden emin olmadıklarını ve 2025 sonbaharında bir lansmanın daha olası ve uygun göründüğünü belirtiyor.