GTA 6'nın Ertelenmesi Rockstar'a Pahalıya Patlayacak!

Tüm dünyanın aylardır, hatta yıllardır nefesini tutarak beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6) cephesinden gelen erteleme haberi teknoloji ve oyun sektöründe büyük yankı uyandırdı. Rockstar Games, daha önce mayıs ayında piyasaya sürmeyi planladığı efsane serinin yeni halkasını ne yazık ki kasım ayına ertelediğini geçtiğimiz günlerde resmen açıkladı.

Bu karar en çok oyunu merakla bekleyen bizleri üzmüş olsa da Rockstar Games için ciddi bir mali yük anlamına geliyor. İddialara göre GTA 6'nın ertelenmesi şirketi on milyonlarca dolarlık ek maliyetle karşı karşıya bırakacak. İşte detaylar!

GTA 6'nın Ertelenmesi, Rockstar'a 60 Milyon Dolara Mâl Olacak

Erteleme kararının hemen ardından Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two'nun hisse senetlerinin hızla düşüşe geçmesi bu altı aylık sürenin bile şirket için ne kadar kritik olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Ancak durumun finansal boyutu yalnızca hisse senedi piyasasıyla sınırlı değil.

Güvenilir kaynakların paylaştığı bazı bilgiler Rockstar'ın GTA 6 için belirlediği bu ek geliştirme süresinin şirkete oldukça pahalıya mâl olacağını ortaya koyuyor. Zira yayınlanan raporlara göre firma, oyunun geliştirilmesi için her ay yaklaşık 10 milyon dolarlık bir maliyeti gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Bu rakamlar ışığında basit bir hesaplama yaparsak, altı aylık gecikmenin oyunun bütçesine tam 60 milyon dolarlık ek bir maliyet ekleyeceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Rockstar'ın sadece optimizasyon süreci için bile bu denli devasa bir bütçeyi gözden çıkarması, GTA 6'nın geliştirme maliyetinin milyar dolarlık seviyelere ulaşabileceği iddialarını da güçlendiriyor.

Öte yandan söz konusu ek maliyetin oyunun satış fiyatına etki edip etmeyeceği henüz belirsiz. Bununla birlikte pek çok analist, erteleme maliyetinin yüksek olmasına rağmen Rockstar'ın oyunun çıkışının hemen ardından GTA Online ile birlikte bu parayı kısa sürede geri kazanacağına inanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.