GTA 6 İkinci Kez Ertelendi: İşte Yeni Tarih

Önceden ortaya atılan iddialar doğru çıktı ve 2026 yılına damgasını vurması beklenen GTA 6, bir kez daha ertelendi. Yaklaşık altı aylık bir erteleme ile Kasım ayına alındı. Peki yeni erteleme kararı neden alındı? Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

GTA 6 Çıkış Tarihi 19 Kasım 2026'ya Ertelendi

RockStar Games sosyal medya hesabından yapılan duyuru ile GTA 6 oyununun 26 Mayıs 2026 yerine 19 Kasım 2026 tarihinde satışa sunulacağı resmen açıklandı. Oyun için bekleyişin oldukça uzun bir zamana yayıldığının farkında olduğunu belirten şirket, elde edilen ekstra zamanın genel kalitenin daha da arttırılması için kullanılacağını da sözlerine ekliyor. Yani anlayacağımız üzere, çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Aslında bu erteleme çok da büyük bir sürpriz olmadı diyebiliriz. Yakın bir zaman önce Rockstar Games şirketinin Bangalore, Edinburgh ve San Diego stüdyolarından bazı isimler ile konuşan Kiwi Talkz (Reece Reilly), hedefin halen Mayıs olduğunu ama bir garanti olmadığını aktarmıştı.

Diğer yandan, şirketin geleneksel çalışma modeliyle de uyuşuyor. Mesela son iki oyun olan Grand Theft Auto V ve Red Dead Redemption 2 de benzer şekillerde ertelenmişti. Netice olarak da beklenen değen deneyimler yaşamıştık.

Bir başka dikkat çeken detay ise şirketin Cyberpunk 2077 benzeri bir faciaya imza atmaktan korktuğuydu. Yani işin sıkı tutulmak istenmesi de gayet normal karşılanabilir. Halihazırda hata ayıklama, dengeleme ayarlamaları ve performans optimizasyonunun yapıldığı aktarılmıştı.

Test edilmesi gereken çok fazla şeyin olduğuna dair açıklamalar da bir bakıma bu ertelemenin habercisi gibi görünüyordu. Bildiğiniz gibi yeni GTA oyunu, ilk etapta 2025 yılının son çeyreğinde satışa sunulacaktı. İlk fragman ile rekorlar altüst olmuş iken, ikinci fragman ise Mayıs ayında ve oyunun ertelenme haberinden sonra karşımıza gelmişti.

Şimdi de ilk planlanan çıkış döneminin hemen hemen bir sene sonrasını beklemek durumundayız. Ancak bu, oyunun sektördeki gelmiş geçmiş en büyük çıkışı gerçekleştireceği gerçeğini değiştirmiyor. Ne var ki erteleme haberinin ardından, Take-Two Interactive hisseleri % 10 oranında değer kaybetti.

Son olarak, hatırlayacağınız üzere diğer büyük yayıncıların GTA 6 ile aynı döneme gelmemek için oyunlarının çıkış tarihlerini açıklamayı ertelediklerine şahit olmuştuk. Mesela Electronic Arts da duruma göre Battlefield 6 oyununun çıkış tarihinin ileriye atılmasının düşünüldüğünü dile getirmişti.

Şimdi benzer bir durum, 2026 yılının son çeyreği için gündeme gelebilir. Biliyorsunuz ki her yılın son çeyreği, yeni çıkacak oyunlar ile hareketleniyor ve her daim bu dönemde çıkan belirli oyunlar var. Bakalım GTA 6 oyununun yeni çıkış tarihi ile bilhassa Activision gibi önde gelen isimlerden hamleler görecek miyiz?