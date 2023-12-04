GTA 6'nın Fragman Süresi Ortaya Çıktı!

GTA 6'nın merakla beklenen resmî duyuru fragmanı yarın Türkiye saati ile 17.00'de yayınlanacak ve fragmanla ilgili bazı detaylar şimdiden ortaya çıkmış durumda.

Rockstar Games, resmî GTA 6 duyuru fragmanının YouTube bağlantısını yayınladı ve şu anda yarınki belirtilen saate geri sayım sürecinde.

Gematsu'nun Twitter'da belirttiği üzere videonun meta verilerine bakıldığında 1 dakika 31 saniye uzunluğunda olacağı görülebiliyor.

GTA 6 Fragmanı 1 Dakika 31 Saniye Olacak

Pek çok kişi için bu süre insanların uzun süredir beklediği bir oyun için yeterli görünmeyebilir ancak Rockstar Games'in önceki oyunlarının fragmanları da aşağı yukarı bu süre civarlarındaydı.

Geçtiğimiz günlerde GTA 6'ya ilişkin kısa yeni oynanış görüntüleri ve potansiyel yeni detaylar da sızmıştı ve oyunun 2024 sonbaharında piyasaya sürülmesinin hedeflendiği ve GTA 5'inkinden iki kat daha büyük bir haritaya sahip olacağı iddia ediliyor.

Şimdilik merakla beklenen oyuna dair yeni detaylar öğrenmek için yarınki fragmanı beklememiz gerekiyor. Peki sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.