GTA 6'nın İlk Fragmanı Geliyor: Tarih Açıklandı!

Yıllardır merakla beklediğimiz GTA 6'ya yönelik Rockstar Games ilk fragmanın yayınlanacağı tarihi açıkladı.

Geride bıraktığımız Kasım ayı içerisinde yıllar süren sessizliğini bozan Rockstar Games, GTA 6 fragmanının Aralık ayının ilk haftasında yayınlanacağını duyurmuştu.

Bu açıklama, bir dizi söylentiyi de beraberinde getirmişti. Öyle ki, 7 Aralık'ta gerçekleşecek The Game Awards töreni her yıl bir dizi oyunun duyurusuna da ev sahipliği yaptığından, GTA 6 fragmanının bu etkinlikte gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

GTA 6 Fragmanı 5 Aralık'ta Geliyor!

Elbette Rockstar Games'in geçmişi göz önüne alındığında, fragmanları bir lansman veya etkinlikte yayınlamaktan ziyade doğrudan YouTube kanalından sessiz sedasız yayınlayan bir firma olduğu aşikâr.

Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görsel fragmanın tarih ve saatine işaret ediyor olsa da hâlâ oyunun adına dair bir şey öğrenebilmiş değiliz. Pek çok söylenti, oyunun adının GTA 6 olmayacağını iddia ediyor.

Paylaşılan görselde bir diğer dikkat çeken unsur da Vice City tonlarının ve palmiye ağaçlarının kullanılmasıyla ilgili. Daha önce de ortaya çıkan Vice City'ye yönelik sızıntılar görünüşe göre gerçeğe dönüşecek.

Görseldeki tarih 5 Aralık Salı'ya işaret ediyor ve fragman Türkiye saati ile 17.00'da yayınlanacak.

Peki sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.