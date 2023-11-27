GTA 6 Hayranları Oyunu Oynayabilmek İçin Sigarayı Bırakmaya Başladılar!

GTA 6 hayranları Rockstar Games'in uzun zamandır beklenen oyununun çıkışı için o kadar heyecanlı ki, kelimenin tam anlamıyla oyunu görebilmek için sigarayı bırakıyorlar.

Rockstar Games ve yayıncısı Take-Two, uzun süredir GTA 6 hakkında son derece sessizdi. Dedikodulara, spekülasyonlara yer vermiyor ya da hayranların en ufak bir spekülasyon ya da bilgi taleplerine kulak asmıyorlardı.

Ancak bu durum geçtiğimiz haftalarda değişti. Rockstar Games nihayet hayranların merakla beklediği bir sonraki Grand Theft Auto oyununun fragmanının Aralık ayı başında yayınlanacağı açıkladı.

Hâlâ kesinleşmiş bir çıkış tarihi olmadığı için bu fragmanın oyunun ne zaman çıkacağı konusunda da bir fikir vermesi bekleniyor. Bu yüzden bazı hayranlar hayatlarını değiştirmeyi kendilerine görev edinmiş durumdalar.

GTA Hayranları GTA 6 İçin Sigarayı Bırakıyor

Bir hayran, "GTA 6 için o kadar heyecanlıyım ki, sigara yüzünden hastanelik olma ya da ağır ilaçlar alma düşüncesi beni sigarayı bırakmaya itti." dedi.

Bu durum başkalarının da benzer hikâyeler paylaşmasına yol açtı.

"Benim de benzer düşüncelerim vardı. GTA 6'nın piyasaya sürülmesi için geçecek bir yıl içinde çok şey değişebilir. Umarım hepimizin sağlığı bunu görecek kadar iyi olur!"

Birçok kişi bu düşünceleri savunarak sigarayı bırakma kararı aldığını belirtti. Bazı hayranlar ise henüz piyasaya çıkmamış bir oyunun nasıl olup da hayatlarında böylesine büyük değişikliklere yol açabildiğine şaşırdı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.