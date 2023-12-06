GTA 6 Fragmanı, MrBeast'in Rekorunu Kırdı!

GTA 6'nın ilk fragmanı sadece 22 saat içinde 85 milyon izlenme sayısına ulaşarak MrBeast videosunun 24 saat içinde en çok YouTube izlenme rekorunu kırdı.

Bu sıralamaya müzik videoları dâhil değil ancak uzun zamandır beklenen bu oyunun yarattığı heyecan başka rekorları da alt üst edebilir.

Şu anda 24 saat içinde en çok izlenen YouTube videosu K-Pop sansasyonu BTS'in "Butter" şarkısının müzik videosu ve bu süre içinde tam 108 milyon kez izlendi fakat fragman bu rekoru kırmayı başaramadı.

GTA 6 Fragmanı

Grand Theft Auto VI (GTA 6) için duyulan heyecan on yıldır devam ediyor. Serinin son oyunu Grand Theft Auto V (GTA 5), 10 yıldan uzun bir süre önce Eylül 2013'te piyasaya sürülmüştü.

Guinness Dünya Rekorları'na göre çıkış gününde 11,21 milyon kopya satışından 815,7 milyon dolar kazanarak "bir eğlence ürünü tarafından 24 saat içinde elde edilen en yüksek gelir" rekorunu kırmıştı. Minecraft'ın gerisinde kalarak tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu olmaya devam ediyor.

Grand Theft Auto serisinin yayıncısı Rockstar Games, fragmanı Salı yayınlamayı planlıyordu ancak fragman X (Twitter) üzerinden bir gün erken sızdırıldı, bu nedenle Rockstar fragmanı erkenden yayınlamak kararı aldı.

Biz bu yazıları yazarken GTA 6 fragmanının yayınlanmasının üstünden tam 30 saat geçti ve görüntülenme sayısı 100 milyonu aşmış durumda.

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