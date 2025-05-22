GTA 6 Fragmanı, GTA San Andreas Grafikleriyle Yeniden Yapıldı (Video)

Rockstar Games, 6 Mayıs 2025 tarihinde Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6'nın ikinci fragmanını yayınladı. Yeni tanıtım videosu yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki fragman iki hafta civarı sürede 113 milyon görüntülenmeye ulaştı. Peki, bu fragman GTA San Andreas'ta nasıl görünürdü?

GTA 6 Fragmanı, GTA San Andreas'ta Yeniden Yapıldı

"Foosmoke" isimli YouTuber, Grand Theft Auto VI oyununun ikinci fragmanını GTA San Andreas'ta yeniden yaptı. 2 dakika 46 saniye uzunluğundaki video, nostalji yaşatırken aynı zamanda gülümsetmeyi başardı.

GTA 6'nın Resmî İkinci Fragmanı

Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan ikinci tanıtım videosu 2 dakika 46 saniye uzunluğunda. Fragman, GTA 6'nın yeni nesil grafiklerle ne kadar çarpıcı olabileceğini gözler önüne seriyor.

İlk kez oyuna bu kadar kapsamlı bir bakış atma imkânı sunan tanıtım videosu, karakterlerin şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde detaylı ele alındığını ortaya koydu. Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi GTA 6'nın da soygun temalı bir oyun olacağını gösteren ikinci GTA VI fragmanı, NPC'lerin gerçekçi tepkilerini de vurguluyor.

GTA 6 Çıkış Tarihi

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre Grand Theft Auto VI isimli oyun 26 Mayıs 2026 tarihinde çıkacak.