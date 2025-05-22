GTA 6'nın Rakibi MindsEye’ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

GTA 6 alternatifi MindsEye'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? MindsEye kaç GB yer kaplayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

13 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen State of Play etkinliğinde duyurulan MindsEye duyurulmuştu. Eski GTA yapımcısı Leslie Benzies'in üzerinde çalıştığı MindsEye'ın minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı.

MindsEye Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i5-12400F / AMD Ryzen 5 5600X
  • RAM: 16 GB 
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

MindsEye Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10/11 64 bit
  • İşlemci: Intel Core i7-13700K / AMD Ryzen 7 7800X3D
  • RAM: 16 GB 
  • Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 6800 XT 8GB VRAM
  • DirectX: Sürüm 12
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

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MindsEye Kaç GB Yer Kaplayacak?

MindsEye'ın sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 70 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

MindsEye Fiyatı

  • PC fiyatı: Steam'de 26,99 dolar (1.049 TL), Epic Games Store'da 839 TL
  • Xbox fiyatı: 2.180 TL
  • PlayStation fiyatı: 2.099 TL

MindsEye Çıkış Tarihi

MindsEye oyunu 2025 yılının yaz mevsiminde PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için piyasaya sürülecek.

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