GTA 6 Fragmanını Sızdıran Hacker Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı!

Oxford'dan 18 yaşındaki bir hacker olan Arion Kurtaj, beklenen bir Grand Theft Auto (GTA) oyununun kliplerini sızdırdığı için belirsiz bir hastane cezasına çarptırıldı. Otizm spektrumunda olan Kurtaj, uluslararası bir çete olan Lapsus$'ın önemli bir üyesiydi. Çetenin Uber, Nvidia ve Rockstar Games gibi teknoloji devlerine yönelik saldırıları şirketlere neredeyse 10 milyon dolarlık zarara neden oldu.

Hacker, Ömür Boyu Hastaneye Alındı!

Mahkeme, Kurtaj'ın siber suç işleme yetenekleri ve isteği nedeniyle hala halk için yüksek bir risk oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle, Arion Kurtaj, doktorlar tarafından artık tehlike oluşturmadığına karar verilene kadar ömür boyu güvenli bir hastanede kalacak. Ancak belirtmekte fayda var ki, Kurtaj cezaevindeyken şiddet eğilimli davranışları sebebiyle birçok rapor alınmış.

Kurtaj'ın durumu, akut otizm nedeniyle yargılanamayacağı bir hale gelmişti. Dolayısıyla, iddia edilen eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini değil, bu eylemleri suç kastıyla yapmış olup olmadığına karar verildi.

Cezalandırma duruşması sırasında yapılan bir zihinsel sağlık değerlendirmesi, Kurtaj'ın "mümkün olan en kısa sürede siber suçlara geri dönmeyi amaçladığını" belirtti. Bu durumda hacker, Nvidia ve BT/EE'yi hacklerken kefaletle serbest bırakılmış yine de Rockstar şirketini hacklemeye devam etti.

Laptop'u elinden alınmış olmasına rağmen, Kurtaj bir Amazon Firestick, otel TV'si ve cep telefonu kullanarak Rockstar'ı, GTA 6'nın 90 sızdırılmış fragmanını çalmayı başardı. Şirketin iç Slack mesajlaşma sistemine sızarak, "Rockstar benimle 24 saat içinde Telegram üzerinden iletişime geçmezse kaynak kodunu yayınlamaya başlayacağım" dedi. Ardından, klip ve kaynak kodunu TeaPotUberHacker kullanıcı adı altında bir forumda paylaştı.

Kurtaj, tekrar gözaltına alındı ve duruşmaya kadar gözaltında tutuldu. Bu olay, siber güvenlik ve hukuk dünyasında önemli bir tartışma başlattı ve siber suçlarla mücadelede daha fazla önlem alınmasını talep etti.

Bu ayın başlarında, GTA 6 fragmanı yayımlandı ve sadece 4 günde YouTube'da 128 milyon izlenme elde etti.

Mahkeme duruşmalarında, Kurtaj'ın savunma ekibi, oyun fragmanının başarısının, Kurtaj'ın sızıntısının oyun geliştiriciye ciddi zarar vermediğini gösterdiğini savundu ve cezanın belirlenmesinde bu durumun dikkate alınmasını istedi.

Ancak Sayın Hakim Lees, Kurtaj'ın Lapsus$ ile gerçekleştirdiği diğer çoklu hack'lerin bireyler ve şirketlere gerçek zararlar ve gerçek mağdurlar yarattığını belirtti.

Sadece Rockstar Games, hack'in kendilerine toplamda 5 milyon dolarlık bir maliyetle mal olduğunu ve binlerce saatlik iş gücünün boşa gittiğini mahkemeye iletti.