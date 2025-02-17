GTA 6'nın Bu Özelliği Tartışma Yarattı! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken adeta şaşkına çevirebilecek bir iddia ortaya atıldı. Şüphesiz yılın en çok beklenen oyunu GTA 6'nın alışılmışın dışında bir özellik ile geleceği öne sürüldü.

GTA 6 İlginç Bir Özellikle Gelebilir

2023 yılının aralık ayında GTA 6'nın ilk fragmanı oyuncular ile buluştu. Bir yılı aşkında süredir oyunun detaylarına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı ancak söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Rockstar Games tarafından paylaşılan GTA 6'nın kapak görselinde ilginç bir detay fark edildi.

Kapak görselinde Lucia isimli karakterin ayak bileğinde elektronik kelepçe yer alıyor. Bu detay, oyuncuların senaryo gereği belirli bir süre boyunca harita kısıtlamasına maruz kalabileceğini akıllara getirdi.

Yani oyuna girer girmez açık dünyayı keşfetmek için yolculuğa çıkamayacağız ancak şöyle bir ihtimal de bulunuyor. Lucia, elektronik kelepçe nedeniyle yalnızca bir alan ile sınırlıyken Jason ise haritada özgürce dolaşabilir. Böylece Jason, Lucia'nın hareket kısıtlamasını devre dışı bırakmanın bir yolunu bulmaya çalışabilir.

Red Dead Redemption 2 (RDR 2) oyununda da benzer bir özellik yer almıştı. RDR 2'nin başında Blackwater ve çöl alanlarında sınırlamalar bulunuyordu. Rockstar Games'in harita kısıtlaması özelliğini GTA 6'ya getirip getirmeyeceği henüz bilinmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadı.

GTA 6 Fragmanı

Sizce GTA 6'da senaryo gereği belirli bir süre boyunca harita kısıtlaması özelliği yer almalı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.