GTA 6 PC'nin Çıkış Tarihi, Bilgisayar Oyuncularını Sevindirebilir!

Oyun dünyasının en çok merak edilen yapımlarından GTA 6 için uzun süren bekleyişimiz yavaş yavaş sona eriyor. İlk olarak 2023 yılının son haftalarında duyurulan oyunun bu yılın yaz aylarında ilk ek oyuncularla buluşacağı açıklandı. Ancak bu tarih yalnızca konsol oyuncuları için geçerli. Zira GTA 6'nın PC'ye ne zaman geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Ancak gelen son haberler bu konuya da ışık tuttu. Sektörel kaynaklar Rockstar'ın GTA 6 PC versiyonunu ne zaman piyasaya süreceği hakkında elde ettikleri yeni bilgileri paylaştı. Söylenenler doğruysa yeni oyun beklenenden daha erken bir tarihte bilgisayar oyuncularıyla buluşabilir.

GTA 6'nın PC Versiyonu 2026'ın Başlarında Çıkış Yapabilir

Rockstar stüdyosunun çatı şirketi Take-Two, geçtiğimiz haftalarda GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Firma, oyunun 2025'in sonhabar aylarından önce konsollar için piyasaya sürüleceğine dair sinyaller verirken, PC platformu da göz ardı etmediklerini vurgulayan ifadeler kullandı.

Sektörel kaynaklar ise bu açıklamaların ardından sahip olduğu bilgiler ışığında GTA 6'nın ne zaman bilgisayar oyuncularına kavuşacağını öngören bir rapor yayınladı. Rapora göre, GTA 6'nın PC sürümü 2026'nın ilk haftalarında piyasaya sürülebilir. Bu tarihin daha öncesinde ortaya atılanlardan daha erken olduğunu söylemek lazım. Zira oyunun konsol ile PC versiyonlarının çıkış tarihi arasında bir yıl gibi bir sürenin olacağı tahmin ediliyordu.

Öte yandan oyunun hem konsol hem de PC tarihinde bir erteleme yaşayıp yaşamayacağı belirsizliğini koruyor. Rockstar, geçmişten gelen tecrübelerine dayanarak oyun için net bir çıkış tarihi duyurmaktan kaçındığı gibi şimdilik oyunun hangi konsollara geleceği konusunda ayrıntı vermekten kaçınıyor.

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